Gustavo Petro canceló su agenda por un problema intestinal

El candidato plantó a los casanarenses por segunda vez.

El candidato a la Presidencia de Colombia por el movimiento de izquierda Pacto Histórico, Gustavo Petro, tuvo que suspender su campaña presidencial desde el jueves 12 de mayo por cuenta de una molestia intestinal. Por ese motivo canceló su presencia en la ciudad de Yopal, capital del departamento de Casanare, al cual tuvo que asistir el jefe de debate, Alfonso Prada.

“Ya casi nos vemos en El Resurgimiento. #LaCampañaPetro estará en Casanare haciendo presencia en una tierra que es prioridad para el proyecto de país que nos une. @petrogustavo no asistirá, pero envía todo su amor. Por tanto trajín le recomendaron pausar un día. Mándenle buena vibra”.

La decisión causó indisposición entre los seguidores del candidato en Casanare, porque es la segunda vez que los planta durante la campaña. A finales de febrero, a la víspera de la consulta interpartidista, Petro había cancelado su asistencia a otro evento por aparentes amenazas y problemas de seguridad en esa ciudad petrolera del oriente del país

En esa ocasión reportaron un grupo de personas repartiendo panfletos amenazantes en contra del candidato y las personas que lo apoyan en esa zona del país. No obstante, otras versiones afirmaron que canceló por la baja asistencia de público.

Se esperaba que Petro se presentara este viernes 13 en Puerto Asís, la ciudad más poblada del departamento de Putumayo. No obstante, el equipo de campaña informó que el exalcalde de Bogotá tomó la recomendación de su médico y prefirió guardó reposo en casa.

De todas maneras, la campaña siguió adelante: Prada llegó hasta Puerto Asís en la mañana y pasó por Pasto (Nariño) en la tarde. Durante esas visitas, el jefe de debate de Petro se reunió con las bases liberales de ambos municipios.

Con liberales de base en Puerto Asís, Putumayo. Recibiendo apoyos y escuchando a la comunidad para no fallarles ni defraudarlos. 110 años cumplió recientemente este municipio. ¿Qué piden? Empleo y desarrollo. Que no los olvidemos. ¿Y si les damos eso de cumpleaños, @petrogustavo?

En Pasto estuve con @albertobemo, @GGarciaRealpe, @Luiseladioperez, @MiguelSamperS y varios líderes y lideresas de Nariño en un gran encuentro entre liberales y progresistas. El mensaje fue claro: no nos podemos descuidar en este remate de campaña. Debemos redoblar esfuerzos.

Molestias de salud de Petro en campaña

El pasado 31 de marzo, el líder de la izquierda colombiana ya había suspendido un evento de campaña por molestias de salud. En esa ocasión, incumplió a sus seguidores que lo esperaban en un debate de la Pontificia Universidad Javeriana y en el evento de adhesión del movimiento Fuerza Ciudadana, que se llevó a cabo en el Hotel Tequendama.

Al debate universitario asistieron decenas de estudiantes, que hicieron fila en el auditorio con el propósito de escuchar específicamente a este candidato. Su esfuerzo no se vio recompensado: fueron informados de que Petro no llegaría y comenzaron a abandonar el recinto alegando otras ocupaciones.

Otros alumnos esperaron el mismo tiempo en el auditorio para escuchar al candidato del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez. No obstante, Fico canceló su participación bajo el argumento de que no asistiría a un debate en el que no estuviera Petro.

A mediodía, esa vez, el equipo de prensa de Gustavo Petro insistió en que el evento del movimiento Fuerza Ciudadana no se cancelaría. Durante más de seis horas fue esperado por periodistas de varios medios y simpatizantes del movimiento al que pertenecen figuras como Hollman Morris, Guillermo Tobón y el gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo.

Finalmente, alrededor de las tres y media de la tarde, hizo su aparición en el escenario el senador Armando Benedetti, quien está siendo la mano derecha de Petro durante esta campaña presidencial. Aseguró que el candidato “tenía pensado venir, estaba en la agenda como tema muy importante, pero está indispuesto y está siendo objeto de algunos exámenes”, aunque no especificó cuáles.

