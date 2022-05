Video: “Gracias a los que entienden lo que estamos viviendo”, Ana Karina Soto

Foto: Instagram @karylamas

El pasado 5 de mayo, la presentadora Ana Karina Soto compartió la triste noticia del fallecimiento de su madre, la información fue entregada a través del matutino ‘Buen día Colombia’ en el que la abogada reveló detalles del deceso, que se produjo por un accidente que tuvo su madre, quien resbaló de las gradas de su casa y estuvo internada en la UCI por más de una semana.

Dos semanas después del episodio, la presentadora visitó por primera vez la tumba de Juana de Dios Arévalo, nombre de su progenitora, y lo hizo acompañada de su padre, quien también estuvo bastante emocionado.

Recientemente, Ana Karina Soto compartió un mensaje con sus seguidores en el que aprovechó para agradecer por los mensajes de apoyo y porque algunos han entendido el difícil momento por el que está atravesando su familia con la pérdida de su madre, a quien consideró por mucho tiempo el pilar del hogar.

“Sí, son momentos para estar en familia y ustedes también son mi familia”, inició el mensaje la presentadora, y agregó: “gracias a todas las personas que entienden y sienten empatía por lo que estamos viviendo, envían esos mensajes de amor, cariño y solidaridad (…) he recibido mucho amor por parte de todos ustedes y lo agradezco profundamente”.

En el clip, Soto mencionó que también tuvo espacio para responder aquellos mensajes que enviaron personas que no entendían el motivo por el que ella compartió la visita a la tumba de su madre por primera vez. “Es increíble que hay personas que no entienden que el duelo va por dentro, que la tristeza va por dentro y no necesita uno estar llorando y lamentándose para sentir la ausencia de una persona tan amada”.

La abogada indicó que ella y su familia se sienten en paz y tranquilos con sus acciones, porque le entregaron todas las atenciones oportunas y todo el amor que en su momento necesitó su progenitora.

“…a esas personas que critican, les digo que es porque tenemos la paz y la tranquilidad de saber que ella está en un lugar mejor que nosotros, feliz, tranquila, en un lugar donde no hay dolor y no hay enfermedad (…) sabemos que todo lo que hicimos, lo hicimos por hacerla muy feliz, está plena, gracias a todos los que entienden que no es fácil”, puntualizó Ana Karina.

Al final, Ana Karina Soto, con voz entrecortada por el dolor que le causó la pérdida de su madre, señaló que cada día que pasa el dolor es más fuerte y extraña a Juana de Dios.

“No es fácil, la extrañamos cada segundo, cada minuto, pero nos reconforta y nos fortalece saber que siempre va a estar presente en nuestros corazones, te amo mamita linda por siempre y para siempre”, concluyó.

Aquí el mensaje completo de Ana Karina Soto :

La presentadora envió mensaje tras las críticas por compartir sus emociones y la visita al cementerio a visitar a su madre

El portal encargado de replicar el contenido de la presentadora fue ‘Rastreando Famosos’, en el que los internautas han expresado su apoyo con mensajes que confirman el dolor que siente la presentadora y el vacío que deja la pérdida de una madre. Entre los comentarios más destacados están:

“Me pasó algo similar cuando murió mi mamá, el día de su entierro era mi cumpleaños y ella e alcanzó a dar un vestido de regalo”; “las personas que la critican por el hecho de no llorar es porque tienen remordimiento de haber sido malos hijos”; otros aseguran que ese dolor es algo muy íntimo y no tendría por qué compartirlo en sus redes sociales.

