Revelan detalles inéditos del día del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia

Marcelo Pecci estaba casado con la periodista paraguaya Claudia Aguilera. FOTO: Instagram: @aguileraclaudi

Óscar Loguera, periodista de Unical 12 y Radio Uno Paraguay reveló, este 12 de mayo, cómo fue el día del asesinato en Barú, Colombia, y la reacción de Claudia Aguilera, esposa del fiscal. De acuerdo con La FM, Loguera habló con Aguilar después del asesinato y contó cómo recibió la noticia cuando estaba trabajando.

Llegaban rumores a Paraguay, justo yo estaba con la directora de comunicaciones de la Fiscalía de Paraguay, y a mí lo primero que se me da por llamar a Claudia y me contestó llorando confirmando lo sucedido.

Loguera dijo que al principio no supo cómo reaccionar ante la voz de Claudia, quien le pidió ayuda para contactar a la hermana, pues ella estaba sola en Colombia y tuvo que estar horas al lado del cuerpo del fiscal mientras se hacía el levantamiento.

La verdad no sabía cómo reaccionar, porque, lo primero que uno se le ocurre como periodista es buscar la entrevista y en este caso sólo se me ocurrió preguntarle que qué necesitaba y me dijo que buscara a su hermana, porque ella se encontraba sola y ahí duró por lo menos media hora sola, sin nadie cerca ni quien la contenga y con Marcelo tendido en el suelo ya evidentemente muerto.

El periodista sostuvo que cuando se puedo ver con Aguilera la notó destrozada y no pudieron contener el llanto por la pérdida de su esposo. Aprovechó también para enviar un mensaje a los medios de comunicación pidiendo que no la contacten, pues no quiere revivir el dolor o contar algo que puede dañar la investigación en curso.

Ella me pidió que le dijera a todos los medios de comunicación y la prensa colombiana que lamentaba no poder tener el valor, porque ya le cuesta mucho y también tiene temor emocionalmente de contar algo que afecte conducir a la captura de los responsables.

Pero Aguilera le contó detalles sobre el día del asesinato al periodista y pidió que fuera él quien lo difundiera a la opinión pública.

Ese día era el último día de luna de miel de ellos. Me contó que se levantaron a las seis de la mañana, bajaron a desayunar y subieron a la habitación, se quedaron ahí a dormir un poco y luego Marcelo bajó a hacer la reserva de la reposera, porque, como hay tantos huéspedes en el resort, es necesario reservar.

Según el relato de Loguera, la esposa del Fiscal escuchó las detonaciones del arma cuando él estaba limpiando la arena saliendo de la playa.

Ellos bajan, hacen playa y cuando llega el momento de volver a la habitación ocurren los hechos (...) Él se levanta, camina hacia la playa, un poco sobre el agua, se devuelve, se sacude la arena y queda de pie. Estaba de lado un poco de perfil y de repente, ella escuchó las detonaciones que fueron dos o tres”.

Luego del disparo, según la narración del amigo y colega de Aguilera, ella vio que su esposo tenía dos heridas y que un médico trató de ayudar al fiscal cuando agonizaba en la playa.

“Dice que vio dos heridas en el cuerpo de su marido, una cerca del cuello y otra en el costado. Un médico que se encontraba en el lugar le dijo que le pusiera una toalla para parar la hemorragia, para que no siguiera sangrando”, indicó.

De acuerdo con el comunicador, los momentos de angustia que vivió Aguilera fueron eternos, pues logró ver a uno de los sicarios cuando escapaba y cuando la gente trató de atraparlos, ellos abrieron fuego para escapar.

“Lo que recuerda es que vio a uno de ellos mientras escapaba y mucha gente quiso reaccionar, gritaban atrápenlo, atrápenlo y ellos nuevamente prendieron fuego para cubrir sus vidas (...) Suben nuevamente a la moto acuática y se dan a la huida. Todo eso ocurrió en menos de 15 minutos”, le expresó la viuda a su compañero.

Por último, el periodista dijo que la viuda del fiscal tiene miedo por su seguridad y espera que la cuide el Gobierno paraguayo.

Ella nos pidió que la cuidemos mucho por su seguridad, que es su principal preocupación. Por eso se determinó no dar información sobre su llegada y esas cosas (...)la relación de ellos no era de mucho tiempo. Eso en Paraguay fue muy mediático. Solo este año se conocieron, pero ellos estaban muy enamorados. Habían mantenido en reserva todo aquello del trabajo de los dos, pues ella es periodista y él de un alto cargo.

La esposa del fiscal antimafia viajó a Paraguay a encontrarse con su familia, mientras el cuerpo de Marcelo Pecci permanece en una funeraria de Cartagena para poder ser repatriado.

