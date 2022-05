Egan Bernal mostró los avances de su recuperación con un nuevo video en Europa

Egan Bernal no se detiene y cada vez mejor más en sus entrenamientos, mientras continúa con su proceso de recuperación. Foto: BettiniPhoto/ Instagram Egan Bernal

Egan Bernal ha demostrado que su mentalidad es más fuerte, quizás, que los músculos de sus piernas, pues basta con ver cómo ha sido el proceso de recuperación del colombiano, después de estar casi al borde de la muerte tras un fuerte accidente de transito mientras entrenaba en Gachancipá.

Allí quedó en delicado estado de salud y el reporte de los médicos posteriormente arrojó como primer diagnóstico un total de 20 huesos rotos, casi en todo su cuerpo, pero sobre todo en la espalda, costillas y piernas.

Ante esto, la afición colombiana se estremeció al ver que el reciente ganador del Giro de Italia en 2021, estaba tan mal a nivel físico y los mensajes de fortaleza no se hicieron esperar en las redes sociales del ciclista; sin embargo, las cirugías y demás acciones de rehabilitación iniciaron con la mentalidad de hierro y disposición de Egan, lo cual ayudó a que sus ganas de volver a sentirse ciclista cada vez lo hiciera tener mejorías bastante evidentes y un tiempo que no se tenía pronosticado.

Cada tanto Bernal subía imágenes de cómo iba su recuperación, iniciando por cuando logró dar algunos pasos con un soporte para la columna. Luego mostró algunos ejercicios que podía hacer en casa bajo la receta médica.

Asimismo, contó que una sus claves para poder tener una mejoría importante de lesiones fue el acompañamiento de su familia y su novia, quienes se encargaron de cuidarlo. Mientras que sobre la bicicleta se esperaba verle en varios meses posteriores, Egan sorprendió haciendo bicicleta estática en casa y más adelante, sin que pasara mucho tiempo, se le vería dando sus primeros pedalazos en las vías de Cundinamarca.

Su proceso ha sido sorprendente gracias a que según se había dado a conocer desde los médicos y el entrenador del equipo Ineos Grenadiers, que el zipaquireño volvería a ser ciclista casi que al final de la temporada, aunque no de manera competitiva, probablemente.

Aún así el deportista de 24 años dio una rueda de prensa en la que dijo que se sentía en buenas condiciones sobre la bicicleta, aunque todavía caminara con bastón. Bajo la supervisión médica regresó a la bicicleta con bajo ritmo y con algunos limitantes.

A finales de abril Egan viajaría a Europa para seguir sus trabajos de rehabilitación y sus médicos en Colombia darían la buena noticia de su recuperación y alta médica para que pueda competir a partir de finales de mayo. No obstante, el equipo es quien tiene la potestad de decidir si eso se da o no, por lo que declararon que no era necesario por ahora hacerlo competir.

En ese sentido se dedicaron a hacer trabajos progresivos en su reacondicionamiento físico apenas pasados 4 meses desde su tremendo accidente. Ahora se le ve entrenando en el gimnasio y con algunos aparatos, lo cual indica que cada vez se recupera de mejor manera junto con el Ineos en Mónaco, lugar en donde queda la sede del equipo. Este fue el video que subió a sus redes Egan en las últimas horas.

Egan Bernal se muestra concentrado en su recuperación en Europa con el Ineos Grenadiers.

Aún no se conoce a ciencia cierta si el colombiano estará en competencias esta temporada, por lo que se espera a que el equipo sea el que determine si eso pasará este 2022 o en definitiva para la próxima temporada.

