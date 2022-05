Tembló: Colombia registró cuatro eventos sísmicos durante este jueves

Colombia registró varios temblores durante el jueves. EFE/Alanah M. Torralba

El día jueves se registraron varios eventos sísmicos en el país, algunas zonas fueron mayormente afectadas por este fenómeno natural, los hechos generaron temor el los ciudadanos ante posibles replicas o temblores de mayor magnitud. El sismo que fue más perceptible para los colombianos tuvo epicentro en el departamento del Chocó, exactamente en el municipio de Docordó en el Litoral de San Juan, dicho evento telúrico alcanzó los 5.2 grados en la escala de Richter. Además de la situación presentada en el departamento del pacífico, Colombia fue azotada por otros eventos de diferente proporción.

El primer reporte se registró a las 12:49 del medio día en el municipio de El Dovio en el Valle del Cauca, según el Servicio Geológico Colombiano, este tuvo una magnitud de 3.3 grados en la escala de Richter con una profundidad de 112 km. A su vez, en Mesetas, Meta, la tierra se movió luego de un sismo de 2.7 en su impacto, es importante tener en cuenta que esta zona posee varias fallas geológicas. Posteriormente, a las 4:22 de la tarde, tembló en Los Santos, Santander, la magnitud del evento fue de 3.0, a una profundidad de 153 km, no obstante, cabe resaltar que este municipio es el que presenta mayor cantidad de sismos diarios en el país.

El temblor que mayor afectación generó fue el registrado en Chocó, no obstante, el departamento que sufrió las consecuencias inmediatas fue el Valle del Cauca por la distancia entre ambos, teniendo en cuenta que el Litoral de San Juan se encuentra en la zona limítrofe entre estos. Los municipios que tuvieron mayor impacto fueron Zarzal, Calima El Darién y Vijes, pero incluso al sur de Valle, los ciudadanos reportaron que sintieron el fenómeno.

En Zarzal una casa tuvo algunas averías, en Vijes colapsó parte de una casa de bareque y en Calima El Darién un supermercado registró daños y un quiosco del parque central, en relación a los daños registrados, Martín Mejía, alcalde de último municipio mencionó: “hoy a las 4:20 de la tarde tuvimos un movimiento telúrico en el municipio de Calima El Darién que fue su epicentro, afortunadamente solo hubo daños materiales y no se presentaron ningún tipo de daños en el ser humano, afortunadamente. Tuvimos una caída de un techo en una estructura en el parque sin ningún tipo de víctima, solo daños materiales.”.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina mencionó: “hoy 12 de mayo a las 4:23 de la tarde, hemos tenido un evento sísmico que se ha sentido en nuestra ciudad, que ha tenido epicentro a 50 km hacia el occidente de la represa del Lago Calima, queremos informar a nuestra comunidad que no tenemos daños, no tenemos perdidas de vidas, no tenemos tampoco lesionados, todo es absolutamente tranquilo, sin embargo es muy importante estar atentos a las informaciones que brinda la autoridad competente y construir una cultura de asumir responsabilidad en momentos complejos como este”.

Los ciudadanos se mantuvieron alerta durante el resto de la tarde a pesar que no hubo reporte de daños en infraestructura, pues la profundidad del sismo en el chocó fue poca, razón que lo convierte en un fenómeno más perceptible, las autoridades del distrito dispusieron el alistamiento en primer grado y le recomendaron a la ciudadanía permanecer tranquilos y atentos a cualquier reporte oficial de las autoridades nacionales y departamentales.

