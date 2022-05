Crece la polémica por congreso de pornografía que se realizará en Cartagena

Centro histórico de Cartagena, al norte de Colombia. Foto: Colprensa.

Una enorme controversia se ha generado por parte de diferentes sectores luego de que se confirmara que el congreso de contenidos para adultos llamado Latin America Adult Bussiness Expo, se realizará en la ciudad de Cartagena los días 12. 13. 14 y 15 de junio del 2022. Este evento contará con la presencia de empresarios, modelos, directores, actores, actrices y personas asociadas al mundo del entretenimiento para adultos. Algunas personas criticaron la decisión de realizar este evento en la capital de Bolívar.

Esta convención que reúne a diferentes personas asociadas con la industria para adultos vuelve a Cartagena luego de cinco años, ya que en el 2017 se iba a realizar, pero finalmente no se pudo llevar a cabo por la enorme cantidad de críticas por parte de algunos ciudadanos.

“¡Hoy finalmente queremos confirmarles una noticia que nos emociona!. #Lalexpo2022 tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Cartagena, el cual cuenta con espacios ideales para la realización de eventos de talla internacional, como lo será nuestra próxima edición”, aseguró la cuenta oficial de la Latin America Adult Bussiness en sus redes sociales.

Raúl Paniagua del Colectivo Somos Centro Histórico, pidió que no se realizara este evento y en declaraciones publicadas por El Universal, aseguró que, “frente al evento como tal uno puede pensar que en este no habrán prostitutas, sino comerciantes, representantes de los medios, compradores y vendedores, pero el asunto de fondo es el contexto de la ciudad, y es que ya tenemos fama de prostitución infantil, de turismo de drogadicción, de excesos nocturnos y ahora se nos endilga el problema del sicariato”.

Y agregó, “Si en Cartagena no es clave ese tema, si no existe un pronunciamiento en la definición de líneas de acción para propiciar un turismo cultural, un turismo de familia, la ciudad será objeto de este y otro tipo de eventos que no aportan nada”.

En un comunicado, el colectivo mencionó que, “hacemos un llamado al alcalde para que por favor no autorice el Congreso Internacional de la Industria para Adultos que tendrá lugar en el Centro Histórico en el mes de junio. Le solicitamos detener la promoción de Cartagena como un destino para la ‘diversión de adultos’”

La misiva también señala la importancia de promover el Centro Histórico de Cartagena como un, ”patrimonio de los cartageneros que requiere respeto y cuidado de todos. Quisiéramos una visión del Centro Histórico como el activo más valioso de la ciudad, que así lo compartiera el alcalde para trabajar juntos en su protección”.

Es importante señalar que en el 2017 el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, se mostró en contra de la decisión de hacer este evento en Cartagena y manifestó que desde la Alcaldía de la ciudad no se entregaron los permisos necesarios para poder realizarla, lo que eventualmente llevó a su cancelación, sin embargo, en este momento, parece que todos los requerimientos están al día para que esta se pueda llevar a cabo.

Diana Rodríguez, gerente de Centro de Convenciones de Cartagena se refirió a esta situación y en Caracol Radio aseguró que. “el entretenimiento para adulto es legal, y ellos se reúnen como se reúnen otros sectores de la industria para tratar sus temas, invitar a sus proveedores”.

