Autoridades desmienten nueva convocatoria a paro armado en Córdoba

El fin de semana pasado estuvo marcado por la violencia en algunas regiones de Colombia sufrieron las inclemencias del paro armado convocado por el Clan del Golfo, principalmente las situaciones tuvieron lugar en el caribe colombiano y algunos departamentos como Antioquia, Norte de Santander y Santander, sin embargo, mensajes inescrupulosos generaron pánico por la supuesta continuidad de esta incursión armada específicamente en el departamento de Córdoba. Mediante cadenas de WhatsApp, algunas personas señalaron que durante este final de semana las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), arribarían al mencionado departamento, sin embargo, dicha información fue desmentida inmediatamente por las autoridades.

La tranquilidad regresaba al país luego del cese de las constantes acciones violentas ejecutadas por las AGC, no obstante, un supuesto comunicado difundido a través de las redes sociales; en este destacaban que la misiva iba dirigida a los departamentos de Córdoba, Sucre y Antioquia, zonas en donde presuntamente se le instaba a la población a resguardarse en sus casas desde el viernes 13 de mayo hasta el domingo 15, esto, teniendo en cuenta que se perpetuarían acciones violentas. Dicha información fue difundida sin ningún tipo de curaduría y llegó masivamente a una gran cantidad de público.

Los supuestos ilegales aseguraban que todo tenía que ver con el incumplimiento del gobierno en relación a la extradición de miembros del Clan del Golfo, razón que presuntamente los invitaba a tomar medidas en contra de las jurisdicciones en donde hacen presencia. Ante estos llamados de alerta, la Policía Nacional salió al paso para aclarar los falsos pronunciamientos y desmentir dicha información que estaba promoviendo la intranquilidad del público en general. Es importante tener en cuenta que tras el recrudecimiento de las acciones violentas, el Gobierno Nacional dispuso de un fuerte componente de seguridad en estas zonas del país, con el fin de ejercer control territorial.

Conforme a esta situación, el comandante de la Policía de Córdoba, coronel Gabriel Bonilla González, se pronunció frente a los mensajes intimidatorios, sosteniendo: “personas inescrupulosas vienen haciendo circular a través de diferentes medios de comunicación tales como WhatsApp, cadenas que indican sobre la posibilidad de que se repitan hechos delictivos desarrollados por los delincuentes del grupo armado organizado Clan del Golfo en la última semana. Esas cadenas tienen ningún tipo de valides, ni apuntan la verdad”.

Los mensajes difundidos afirmaban que supuestamente se iba a proceder con la quema de vehículos y no habría excepciones, el coronel Bonilla fue enfático que las autoridades están garantizando la seguridad de los ciudadanos en los diferentes perímetros y vías del departamento, Bonilla explicó: “la Policía Nacional en compañía de las Fuerzas Militares; Ejército Nacional, Armada Nacional y la Fiscalía General de la Nación, nos encontramos desplegados por todo el departamento garantizando el normal desarrollo de las actividades en cada uno de los municipios y desarrollando actividades investigativas para dar con la captura de estos delincuentes que en cada uno de los municipios desarrolló algún tipo de actividad de terror o actividad delictiva para amedrentar a la comunidad”.

Toda esta vertiginosa situación de vive a pocas semanas de las elecciones presidenciales, marco que aumenta las medidas de seguridad no solamente en el Caribe, sino también, en todo el país. El comandante de la Policía de Córdoba pidió a la ciudanía tranquilidad y prudencia en el manejo de la información, el uniformado destacó: “invitamos a los ciudadanos a que no den credibilidad a este tipo de situaciones y no compartan ni transmitan este tipo de cadenas que lo único que hacen es desinformar y generar un temor entre los habitantes del departamento”.

