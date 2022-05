Visa americana sin cita: conozca quiénes y cómo pueden postularse

Fachada de la Embajada de Estados Unidos en Colombia. / Colprensa

Es bien conocido que el proceso para solicitar la visa americana puede tomar varios meses o años, si se tiene en cuenta la alta demanda de ese documento versus la disponibilidad de citas para ser entrevistado. Por ejemplo, la espera por una visa de trabajo (B1) o una de turismo (B2) puede tomar hasta dos años.

No obstante, según la información que recientemente entregó la Embajada de Estados Unidos en Colombia, algunas personas no necesitarán superar ese requisito para obtener o renovar su permiso de entrada a ese país. Según los datos de la oficina consular americana, la decisión se tomó para agilizar los procesos y disminuir la demanda. Pero ¿cuáles colombianos podrán pedir su visa sin entrevista?

En primer lugar, podrán ahorrarse la molestia todas las personas que ya tengan una visa vigente de cualquier tipo, o una vencida en un tiempo no mayor a cuatro años, y quieran pedir la renovación de ese mismo documento. Por ejemplo, si tiene una visa de turismo y quiere renovarla. En cambio, si usted ya tiene una visa de turismo y quiere cambiarla por una de trabajo, no es beneficiario de esta exención.

También estarán excluidas las personas que tengan menos de 14 años o más de 79, y estén interesadas en obtener su visa por primera vez o renovar una vencida hace más de 48 meses. Según el vicecónsul, las personas opcionadas para este beneficio lo sabrán en el momento de llenar su postulación en el sitio web de la Embajada de Estados Unidos. “El sistema va a decir si la persona califica para la visa sin entrevista”, dijo.

Si usted es seleccionado para el beneficio de tramitar la visa sin entrevista, el sitio web le ofrecerá una cita para que usted se presente personalmente a dejar su pasaporte en la oficina de la Embajada de Estados Unidos, ubicada en el sector de Quinta Paredes de Bogotá.

Según explicó el vicecónsul, no se recibirán los pasaportes con servicios de mensajería. El propósito de esto es evitar al máximo los retrasos y que la embajada no retenga el documento por más tiempo del estrictamente necesario, de modo que se descongestione el servicio y quien necesite viajar a otro país durante el periodo de aprobación no tenga mayores inconvenientes.

Tenga en cuenta que, incluso si usted entra en las excepciones del requisito de entrevista, no se reduce el costo de tramitar la visa americana por primera vez: 160 dólares (640 mil pesos), que no son reembolsables si se la niegan.

Congestión en trámite de visas

La oficina de visas está presentando una alta congestión para tramitar este permiso de viaje, como rezago de los retrasos por la pandemia de covid-19. Las 17 mil personas que en este momento tienen su pasaporte retenido por la embajada tendrán que esperar entre dos y tres meses para obtener su respuesta y recibir el documento de vuelta.

Lo único que se puede hacer en el momento es esperar pacientemente mientras las medidas tomadas surten efecto y se descongestiona la oficina. Los diplomáticos estiman que en noviembre próximo se haya evacuado la cola de solicitudes y que, para entonces, la espera promedio para las visas más apetecidas no supere las tres semanas.

En este momento, tres semanas es el tiempo que toma la aprobación de una visa prioritaria: la que se solicita para recibir tratamientos médicos o atender la enfermedad o muerte de un familiar en los Estados Unidos. Por su parte, las solicitudes para visa de estudiante están tomando aproximadamente un mes de estudio.

