El Tottenham Hotspur de Dávinson Sánchez enfrenta este jueves al Arsenal, buscando asegurar su clasificación a competiciones europeas

El partido de hoy es importante para los intereses del equipo dirigido por el italiano Antonio Conte, no sólo porque se trata de un clásico londinense, también por el hecho de que ambos clubes, Tottenham y Arsenal, se encuentran juntos en la tabla de posiciones de la presenta edición de la Premier League y buscan asegurar su clasificación a competiciones europeas para la próxima temporada.

Los Spurs se ubican en la posición número cinco, clasificando a la UEFA Europa League, con 62 puntos. En la jornada más reciente, empataron con Liverpool en un partido de lo más intenso. Los Reds salvaron un punto en su estadio con una anotación agónica del colombiano Luis Díaz. El Tottenham llegó así a cuatro juegos sin conocer la derrota, en sus últimos cinco encuentros.

El derbi londinense promete para hoy muchas emociones, pues tanto los Spurs como los Gunners necesitan darlo todo para seguir avanzando en la tabla de posiciones y asegurar sus intereses. La distancia es corta entre ambos, apenas tres puntos de diferencia.

Para hoy, el equipo no podrá contar con Japhey Tanganga, Sergio Reguilon, Matt Doherty y Oliver Skipp, ausentes por lesión. Y, probablemente, el colombiano Dávinson Sánchez sea suplente. Su bajo nivel lo ha hecho estar en el centro de las críticas que la prensa inglesa le ha hecho a la actualidad del club londinense. Noel Whelan, exjugador inglés, comentó recientemente para un portal de noticias de ese país, que el defensor de 25 años no ha logrado ser el jugador que se esperaba que fuera cuando le ficharon. “ Sabemos que Sánchez nunca ha sido el jugador que debería haber sido cuando fichó por el Tottenham . Nunca ha estado en el equipo de forma consistente, ha estado entrando y saliendo y ha habido actuaciones mixtas de él. Sabemos cómo es Conte, es muy implacable. Traerá a quien quiera y no tendrá miedo de hacer cambios”, dijo.

Al respecto, otro exjugador señaló que a pesar de ser un buen futbolista, el colombiano ha perdido confianza en la plantilla y esto ha hecho que su nivel se vea disminuido. El responsable de estas declaraciones es Micah Richards, el exdefensa lateral del Manchester City que tuvo que retirarse del fútbol a los 31 años debido a sus constantes lesiones.

“Los jugadores mayores no están jugando bien, Cristian Romero y Dávinson Sánchez. Estoy confundido, porque ellos son buenos jugadores, o al menos lo eran, no entiendo qué pasó”, dijo. “No puedes decir que son los mejores jugadores, porque la Premier League es una liga difícil, pero eran buenos”, Richards se mostró molesto por la línea de tres que ha planteado Conte en el equipo y no ha dado los resultados suficientes.

El exfutbolista considera que el colombiano se encuentra luchando por recuperar la confianza del club, pero parece que no supiera lo que hace, pues en el campo de juego se ve otra cosa.

Dávinson Sánchez habría recibido una notificación esta semana de que será incluido en la lista de jugadores transferibles para el cierre de temporada, pues no su juego no entra en los planes del DT italiano, que tendría como fin revolucionar la zona defensiva del club, cambiando a varios de los jugadores que ocupan esas posiciones.

Para el encuentro de hoy, Arsenal no podrá contar con Kieran Tierney y Thomas Partey, quienes se lesionaron y no podrán estar disponibles.

Los dirigidos por Mikel Arteta ocupan la cuarta posición en la tabla, tras conseguir una victoria en su partido más reciente ante Leeds United, por un marcador de 1 - 2. El equipo ya suma cuatro triunfos consecutivos y han conseguido anotar al menos dos goles en cada duelo. Ante los Spurs, esperan seguir sacando ventaja y acercarse un poco más a Chelsea, que ocupa la tercera plaza y se está clasificando a la próxima edición de la UEFA Champions League.

El partido dará inicio a la 1:45 p.m. (hora colombiana) y podrá verse a través de Star +.





