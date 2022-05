Bandas tienen aterrorizados a los usuarios del transporte público Barranquilla

Robo en buses de Barranquilla. Foto: Captura del video

En cámaras de seguridad quedaron registrados los delincuentes que han atracado a una empresa de transporte en la ruta Sobusa en Barranquilla, Atlántico. Los mismos ladrones robaron en el mismo lugar a los conductores y pasajeros de buses.

El pasado 8 y 9 de mayo en la calle 17 con carrera 25, en el suroriente de Barranquilla, los sujetos utilizaron la misma táctica, se suben al bus, pagan pasajes, observan el panorama, uno de ellos es quien amenaza al conductor con arma de fuego, le hurta el producido del día y elementos personales, mientras el otro hace lo mismo con los pasajeros.

“Se ha desplegado un grupo de investigación y se ha creado un grupo especial para el acompañamiento a estas rutas de buses por todos los sectores del suroriente y suroccidente para evitar este flagelo”, indicó el coronel Óscar Daza, Comandante Operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Además, el alto oficial agregó que “ya tenemos identificadas a unas personas, mediante fuentes humanas y cámaras de videos, y seguimos en esa investigación, pero necesitamos la colaboración de toda la ciudadanía para que coloquen la denuncia y poder judicializar a estos individuos en el momento en que sean individualizados”.

Luego de cometer los robos, los delincuentes, a quienes se les aprecia claramente su rostro en los videos, bajan de los buses con tranquilidad.

Uno de los conductores de los buses asaltados comentó que, “está muy peligroso. Están atracando mucho… Se montan como pasajeros de arriba hacia abajo, nos atracan allá a todos los pasajeros y a uno”.

Otro de los conductores relató por su parte que, “‘Dale suave’ y me ponía el cuchillo y así me llevaron una, dos cuadras, llegué hasta el CAI de Rebolo y se quedaron ahí. Me quitaron el producido y me quitaron el celular, y a los pasajeros les quitaron el celular, a algunos les quitaron las carteras”.

Línea Cootragal

En la noche del 4 de mayo un nuevo hecho de hurto a un bus de la línea Cootragal, que cubre la ruta Barranquilla – Galapa. El caso se registró cuando, según testigos, cuatro sujetos ingresaron al vehículo a la altura del barrio San Martín, y cometieron el acto en el momento que se movilizaban por Villa Cordialidad.

Según uno de los afectados, no es la primera vez que pasa: “Esos sujetos se suben en grupo entre San Martín y el Bosque, esperan a que el bus pase por una zona oscura y allí es cuando se levantan”.

Asimismo, afirmaron que “uno de los tenía un arma de fuego y los otros cuchillos con los que intimidaban a los pasajeros”.

Amin Nazer, gerente de la empresa Cootragal, aseguró que se encuentra “preocupadísimo porque no es solo a los usuarios, sino también a los conductores de nosotros que han presentado lesiones y eso es intento de homicidio, porque cuando una persona se sube con revólver ahí puede pasar cualquier cosa”.

Grupo armado incendió un bus de pasajeros en Barranquilla

Hay temor en Barranquilla luego de que un bus de servicio público fue incinerado en la urbanización Caribe Verde, al suroccidente de la ciudad. Los responsables le dijeron a los pasajeros que pertenecían a una organización delincuencial.

El bus estaba adscrito a la empresa Alianza Sodis y cuando se desplazaba en cumplimiento de la ruta por ese sector residencial de la capital del Atlántico, fue abordado por dos jóvenes que se movilizaban a bordo de una motocicleta.

Los sujetos habrían obligado al conductor y a los pasajeros a que descendieran porque iban a incendiar el vehículo, y posteriormente lo hicieron. En videos difundidos en redes sociales, los pasajeros aseguran que los responsable afirmaron pertenecer a las “Autodefensas. Una de las pasajeras afirmó que no los habían robado y estaba muy nerviosa.

Juan Carlos Calderón, representante de la empresa de transporte, aseguró al diario El Heraldo que los hombres se identificaron como miembros de un grupo, pero fueron capturados después de cometer el acto vandálico por acción de la comunidad, que los entregó finalmente a la Policía.

