“Sabemos que Sánchez nunca fue realmente el jugador que se esperaba que fuera”: Noel Whelan

Davinson Sánchez podría dejar el Totteham a final de temporada.

No son horas fáciles para Davinson Sánchez en Inglaterra donde ha perdido terreno en el Tottenham, y no es pieza clave en el esquema del entrenador italiano Antonio Conte, quien no lo tendría en cuenta para la próxima temporada, por lo que el jugador de la selección Colombia tendrá que buscar equipo.

La Premier League siempre ha sido un lugar muy difícil para los jugadores colombianos y en los últimos años mucho más para los defensores centrales, que no han logrado consolidarse en sus respectivos clubes, ya sea por su nivel o las lesiones, como le ha sucedido a Yerry Mina en el Everton y en algunas ocasiones a Davinson Sánchez.

En la actual temporada por todas las competiciones el exjugador de Atlético Nacional ha disputado con el Tottenham un total de 29 partidos y se ha reportado en la red contraria en dos oportunidades; en el triunfo 3-0 ante el Norwich por la fecha 15 de la Premier League y la victoria por la mínima diferencia frente al Watford por la jornada 21 de la liga inglesa.

Anteriormente, Fabio Paratici, director deportivo de los Spurs, manifestó que no había intenciones por parte del club de salir del defensor colombiano pese a las criticas que recaen sobre el exjugador del Atlético Nacional que ha venido de más a menos en conjunto londinense.

Uno de los críticos más acérrimos de Davinson Sánchez es el exdelantero Noel Whelan, que en su etapa como jugador vistió las camisetas del Crystal Palace, Leeds United, Middlesbrough y Derby Country. El exjugador no tuvo tapujos a la hora de hablar sobre el colombiano durante una entrevista en Football Insider, de quien dijo se puede conseguir un reemplazo en segunda división.

“¿Quieren quedarse con Sánchez? ¿Quieren quedarse con ciertos jugadores o quieren deshacerse de ellos? Si vas a desecharlos, tienen el dinero allí, el salario del jugador, que puedes usar en otro lugar. Puede que no sea otro fichaje de 55 millones de libras esterlinas con Davinson, pero podría ser un medio centro muy competente. Es posible que desee sumergirse en la búsqueda en la segunda división. Intenta conseguir una buena oferta con uno de los mejores jugadores con los que puedas trabajar”

Asimismo, agregó que desde que Sánchez llegó al Tottenham en 2017 procedente del Ajax de Países Bajos, a cambio de 40 millones de euros, nunca ha estado a altura en la Premier League.

““Hay muchas, muchas opciones y formas en que las cosas pueden suceder. Sabemos que Sánchez nunca fue realmente el jugador que se esperaba que fuera cuando fichó por el Tottenham. Nunca ha estado en el costado de manera constante, ha estado entrando y saliendo y ha habido actuaciones mixtas de él. Sabemos cómo es Conte, es muy despiadado. Traerá a quien quiera y no tendrá miedo de hacer cambios”.

De momento, el Tottenham ocupa la quinta posición de la Premier League con 62 unidades y jugará este jueves 12 de mayo el clásico londinense ante el Arsenal de Mikel Arteta en condición de local.

