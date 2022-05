Presidente de la Dimayor da explicaciones sobre por qué no aplazó el partido entre Jaguares y DIM

Sensación de incomodidad e injusticia hay en el club Deportivo Independiente Medellín (DIM) después de que el club antioqueño se viera perjudicado con la pérdida 0-3 del partido contra Jaguares de Córdoba en la Liga BetPlay I 2022 por la fecha 17 del campeonato de apertura en la primera división colombiana.

Aparte de la derrota por abandono, mediante la Resolución 025 la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) ha informado que habrá una sanción económica de 20 millones de pesos por la infracción de retirada o renuncia contemplada en el literal I del artículo 83 del Código Disciplinario Único (CDU) de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Teniendo en cuenta que el equipo Poderoso de la Montaña no pudo jugar como local en el Atanasio Girardot por la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana contra Internacional de Porto Alegre; y que en la Dimayor no le pudieron aplazar el clásico paisa contra Atlético Nacional, perjudicando sus ingresos por boletería en el estadio Polideportivo Sur de Envigado, el Equipo del Pueblo estalló en críticas y no aguantó más frente a la pérdida del partido y la multa que sufrió al no presentarse en el estadio Jaraguay de Montería el 7 de mayo.

Con este precedente, el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo Giraldo, sustentó las decisiones que han tomado ante algunos pedidos del equipo Poderoso en la Liga colombiana y fue enfático en aclarar que no es que haya una persecución contra el DIM per se, sino que en la división mayor intentan actuar en beneficio de los 36 clubes del fútbol profesional colombiano, incluido el reintegrado Cúcuta Deportivo.

En diálogo con el programa ESPN Equipo F Colombia, Jaramillo arrancó su discurso expresando la posición del ente rector del fútbol nacional:

No se puede aducir ahora que hay una persecución contra el Medellín. Expreso mi respeto tanto por Raúl como por Daniel, eso no es así. Las decisiones son difíciles y no dejan contentos a todos. La última experiencia de Medellín fue aplazar el clásico y no se podía aplazar porque ellos sabían con anterioridad que el estadio estaba ocupado. Querían aplazar el clásico por un tema de boletería totalmente comprensible, pero no había ni fechas ni dónde jugar ese clásico, diferente a donde se jugó

Aclarando que no toma decisiones por amiguismo, votos, conveniencia, agendas ocultas, etc..., Jaramillo Giraldo dice que se preocupa por tomas decisiones justas para todos los equipos, reconociendo que algunas veces también se ha equivocado.

Cabe recordar que en días previos, Daniel Ossa, máximo directivo del DIM conversó con el programa Balón Dividido de ESPN y entregó detalles de la situación por la que el equipo rojo no se presentó el sábado anterior al partido contra Jaguares y que la directiva del fútbol colombiano no quiso entender:

Fue una decisión unánime. Nosotros queremos competir de buena manera y dar noticias futbolísticas, pero se nos hacía necesario una protesta, una postura, ante momentos que consideramos que son negligentes. De por medio estaba no un capricho de DIM, sino un tema complejo de fuerza mayor

Dos días antes, Ossa se comunicó con su par de Jaguares, pero encontró negativas ante la petición de aplazar como una petición en conjunto:

El jueves en la noche no me contestó el presidente, me contestó el viernes en la mañana y lo primero que me dice es no me vaya a hablar del partido que acá no está pasando nada. Fue una llamada corta. Es una intransigencia decir que no se mueve de su sitio de localía, de horario, de día. Había que tener empatía y solidaridad. Faltó empatía con lo que estaba pasando

