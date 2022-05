Marcelo Pecci: sicarios alquilaron la lancha por 200 mil pesos

Marcelo Pecci fue asesinado en Colombia mientras disfrutaba de su luna de miel en compañía de su esposa, la periodista Claudia Aguilera.

Conforme pasan las horas se conocen detalles adicionales del asesinato del fiscal paraguayo contra el crimen organizado, Marcelo Pecci. El homicidio ocurrió en la mañana de este martes 10 de mayo en el Hotel Decameron de la isla Barú, mientras disfrutaba su luna de miel junto con su esposa, la periodista Claudia Aguilera.

Una periodista de la emisora RCN Radio se acercó a la isla, cercana a Cartagena (Bolívar), para hablar con los moradores del lugar que presenciaron el crimen contra Pecci. Entre otros testigos, pudo encontrar a la persona que ofrece el servicio de alquiler de lanchas acuáticas con fines recreativos e, infortunadamente, rentó el vehículo con el que se perpetuó el crimen.

El comerciante, cuya identidad no fue revelada, aseguró que no tenía idea del propósito con el que se usaría su moto acuática roja y que no tiene relación alguna con las personas que la rentaron por 200 mil pesos. Otros testigos del hecho señalaron que los responsables del crimen, a juzgar por su acento, no son de nacionalidad colombiana.

El propietario de la lancha también dijo que los sicarios la usaron por solo 16 minutos, aunque el precio del alquiler les daba derecho a media hora de uso. En unos cuantos minutos llegaron al alquiler, se llevaron la moto acuática, asesinaron a Pecci, devolvieron el vehículo y los chalecos salvavidas, se cambiaron la ropa que llevaban y se perdieron de vista. Finalmente, admitió que tanto él como los moradores de Barú están conmocionados con el homicidio.

Marcelo Pecci: multimillonaria recompensa

El comandante general de la Policía Nacional de Colombia, general Jorge Luis Vargas, anunció que la recompensa por información sobre los responsables de la muerte de Pecci aumentó a los dos mil millones de pesos. El incremento sobre la recompensa inicial es de 1.5 mil millones con respecto a la que ya se había anunciado hace unas horas.

Además, el uniformado señaló que estas horas iniciales son cruciales para esclarecer el crimen y dar con sus autores.

“Las instrucciones del señor presidente son claras: todas las capacidades de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional, con fiscales especializados, para hallar a los responsables en Colombia —por el homicidio material—, pero a cualquier parte del mundo para los autores intelectuales. Esta recompensa es pagada para cualquier persona que colabore con las autoridades y con absoluta reserva”, señaló el comandante.

Marcelo Pecci: fotografía de uno de los presuntos responsables

Un hombre trigueño, de altura media y aparentemente calvo, o con poco cabello, sería uno de los responsables del asesinato de Mauricio Pecci, el fiscal paraguayo que fue asesinado en Colombia este 10 de mayo. Las autoridades revelaron una foto de una persona con las características mencionadas, que usaba un sombrero y ropa negra, para tratar de dar con su paradero y esclarecer el hecho.

“Atención: este es uno de los presuntos responsables del homicidio del fiscal contra el Crimen Organizado de Paraguay, Marcelo Pecci, ocurrido en Barú. Ayúdenos a identificarlo”, escribió el general Jorge Luis Vargas Valencia, comandante de la Policía Nacional en redes sociales.

Las autoridades indicaron que si alguien identifica al hombre de la imagen puede comunicarse la línea 123 para entregar información. Así mismo, están habilitados los números 321 3946238 y 312 4920570; y los correos ecar.sijin@policia.gov.co y mecar.coman@policia.gov.co.

