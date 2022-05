Exsecretario de Concejo de Yondó, Antioquia, condenado por paramilitarismo, no seguirá con su proceso de colaboración ante la JEP

/ Colprensa

La Jurisdicción Especial para la Paz, le cerró temporalmente la oportunidad ser juzgado por el Tribunal de Paz al exsecretario de Consejo de Yondó Jesús Antonio Londoño alias ‘Suso’ quien está condenado a 30 años por vínculos y apoyo al Frente Conquistadores de las Autodefensas en Antioquia, la JEP indicó que el plan de colaboración y verdad de alias Suso, es abstracto y no se ve de manera clara cómo colabora con la reparación y no repetición a las víctimas.

Los magistrados del Tribunal Especial para la Paz señalaron que en el plan de verdad es evidente que no se relacionan funcionarios de la administración de esa época con el grupo paramilitar ni tampoco indica las responsabilidades concretas que acepta alias Suso: “pese a que la propuesta de contribución presentada por el solicitante demuestra su disposición de colaborar, no relaciona nombres de Agentes del Estado y sujetos identificables, no indica fechas, tampoco lugares, no señala temáticas y contiendas políticas concretas, tampoco indica qué conductas punibles acepta como miembro de las AUC y cuáles como Secretario del Concejo de Yondó”.

El exsecretario de Yondó Jesús Antonio Londoño alias ‘Suso’, fue condenado por la participación que tuvo en el homicidio de la líder comunal de Puerto Matilde Nelcy Gabriela Cuesta, a manos de paramilitares el 2 de abril del 2002. A la líder la habrían bajado de un vehículo de transporte urbano para luego asesinarla y ser arrojada al río. El expediente de las Jurisdicción Especial para la Paz señala: “Las pesquisas permitieron establecer que Jesús Antonio Londoño Garzón había instigado al comandante Morales para la ejecución de esta acción”, refiriéndose al homicidio de Nelcy Cuesta.

Jesús Londoño quedó fuera de la jurisdicción del Tribunal de Paz por el incumplimiento a los compromisos que había tomado con la JEP: “el conocimiento que tengo de las relaciones entre la clase política del Departamento de Antioquia (Senado-Asamblea-Consejo-Alcaldía) relaciones con AUC, Bloque Central Bolívar, en circunstancias de modo tiempo y lugar de los hechos conocidos”.

