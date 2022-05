Sergio Fajardo sobre la suspensión del alcalde Daniel Quintero: “El presidente de la República también ha participado en política”

El candidato presidencial Sergio Fajardo y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Fotos: cortesía Asofondos / Colprensa

Mucho revuelo en la opinión pública generó la decisión de la Procuraduría General de la Nación de suspender, de manera provisional, de los alcaldes de Medellín, Daniel Quintero, y de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado por su “presunta y reiterada intervención en actividades y controversias políticas”. La decisión de la entidad se produjo a menos de tres semanas para la primera vuelta presidencial.

La procuradora Margarita Cabello confirmó la decisión mediante un video, en el cual también señaló que Gustavo Adolfo Herrera, concejal de Calarcá, Quindío, y Grenfell Lozano, personero de Nátaga, Huila, podrían ser sancionados con “destitución e inhabilidad” por presunta participación en asuntos políticos.

Una de las personalidades políticas que se pronunció en las últimas horas fue Sergio Fajardo, candidato presidencial por la Coalición Centro Esperanza. Este, si bien no puntualizó con respecto a la suspensión de Quintero u otros mandatarios, lanzó críticas por “la forma como este Gobierno ha cooptado los organismos de control”, y señaló el accionar del presidente Iván Duque.

“No puede ser que la compañera de trabajo del presidente pase a ser procuradora. El presidente de la República ha participado en política y por supuesto no hay sanción ni ningún llamado de atención. Hoy (martes), precisamente, presentamos en la Comisión de Acusaciones una acusación contra el presidente por cambiar la Ley de garantías. La Ley de garantías tenía un sentido muy particular, que es en tiempo de elecciones no vamos a mover los recursos públicos”, sostuvo Fajardo en ‘El Debate de los temas impopulares’, de ‘W Radio’, ‘Caracol Radio’ y ‘Canal Uno’.

“Esa Ley de garantías fue una forma de participar en política. La Corte la declaró inconstitucional, se sabía que eso iba a pasar, pero mientras aplican la justicia utilizaban los recursos. Eso es un caso de participación política perversa, corrupta”, agregó.

Le puede interesar: “Ha iniciado el golpe de Estado”: Daniel Quintero al conocer decisión de la Procuraduría

Por último, el aspirante a la Casa de Nariño manifestó que es esencial que este tipo de casos sean investigados, pero no estuvo de acuerdo con la ’doble moral’ de la Procuraduría: “Si está participando en política, por supuesto, que los investiguen, pero la capacidad de investigación de la Procuraduría sí es muy particular: ¿A quiénes investigan acá?, ¿a quiénes la Fiscalía?, ¿a quiénes investiga la Contraloría? Se está destruyendo la institucionalidad en Colombia por la forma como han llevado y manejado los organismos de control”.

Cabe recordar que una de las propuestas de Sergio Fajardo en la lucha contra la corrupción es eliminar la Procuraduría, así como en su momento lo expresó el exprecandidato presidencial Juan Manuel Galán. “Las funciones de Ministerio Público las asumirá la Defensoría del Pueblo y las de control disciplinario una unidad especializada de la Fiscalía General de la Nación”, sostuvo en abril pasado.

Las posturas de Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández:

En medio del citado debate, los demás candidatos presidenciales también hablaron sobre la determinación de la Procuraduría. Por un lado, Federico Gutiérrez, del Equipo por Colombia, se mostró respetuoso ante las instituciones del Estado: “Yo creo en la justicia y en las decisiones que han tomado. Les toca pronunciarse es a quienes se han visto afectados con la medida”.

Por su parte, Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, habló de un “sesgo” para favorecer a un candidato: “A mí me investigaron doscientas veces y no me robé diez centavos, pura politiquería. Es sesgado, es un sesgo que hay para favorecer a un solo candidato. Nosotros no somos de buenos ojos del Gobierno. Esa es la verdad”.

Y, finalmente, el también ingeniero civil sentenció, haciendo referencia a los funcionarios públicos, que “todos intervienen en política. Los más solapados que hay son los alcaldes y gobernadores, haciéndoles campaña a unos candidatos y solo tienen un sesgo para generar resoluciones disciplinarias contra uno solo”.

Rodolfo Hernández, candidato presidencial. Foto: Instagram @ingrodolfohernandez

SEGUIR LEYENDO: