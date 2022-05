Partidos en simultánea: así se jugará la última fecha de la liga profesional de fútbol colombiano

BOGOTÁ - COLOMBIA, 30-04-2022: Matias Mier del Independiente Santa Fe celebra después de anotar el gol de su equipo durante partido entre Independiente Santa Fe y Jaguares de Córdoba por la fecha 18 como parte de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2022 jugado en el estadio Nemesio Camacho El Campin de la ciudad de Bogotá. / Matias Mier of Independiente Santa Fe celebrates after scoring the goal of his team during match between Independiente Santa Fe and Jaguares de Cordoba for the date 18 as part of Liga BetPlay DIMAYOR I 2022 played at Nemesio Camacho El Campin stadium in Bogota city.Photo: VizzorImage / Samuel Norato/ Contribuidor

El primer semestre de la Liga BetPlay en el 2022 comienza a llegar a su fin. Resta una fecha de la fase todos contra todos para que se definan los ocho mejores clubes del campeonato, que serán los sorteados en los cuadrangulares semifinales que iniciarán el próximo 22 de mayo y se extenderán hasta el 15 de junio. De los ocho cupos, seis ya fueron asegurados, por lo que en la última jornada se definirán entre seis equipos los dos últimos clasificados.

Alianza Petrolera, La Equidad, Independiente Santa Fe, Atlético Bucaramanga, Once Caldas y Águilas Doradas son los clubes que aspiran a ocupar una de esas dos casillas restantes. A estos se les podría unir Jaguares de Córdoba una vez se le otorguen los puntos por el polémico partido ante DIM, el cual no se pudo llevar a cabo por la situación del paro armado en Córdoba tras no ser aplazado por la Dimayor.

Con el fin de velar por el Fair Play entre los equipos de la Liga BetPlay, el ente rector del fútbol colombiano programó los partidos de equipos con aspiraciones de clasificar para el mismo día y en el mismo horario. Tan solo son dos los encuentros con equipos sin opciones de clasificar se jugarán el día domingo 15 de mayo. En estos los protagonistas serán los equipos del Valle del Cauca, Deportivo Cali y América de Cali.

LIGA BetPlay DIMAYOR I-2022

FECHA 20

14 de mayo

Millonarios FC vs Alianza Petrolera

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+

La Equidad vs Atlético Nacional

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win

Águilas Doradas vs Cortuluá FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win Sports Online

Once Caldas vs Independiente Santa Fe

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win Sports Online

Deportivo Pereira vs Atlético Bucaramanga

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win Sports Online

Junior FC vs Jaguares FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win Sports Online

Independiente Medellín vs Deportivo Pasto

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win Sports Online

Deportes Tolima vs Envigado FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win Sports Online

15 de mayo

Patriotas FC vs Deportivo Cali

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win+

América de Cali vs Unión Magdalena

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win+

Así será el sorteo de los cuadrangulares semifinales en la Liga BetPlay

Los equipos que terminen en las dos primeras casillas serán los cabeza de grupo en las semifinales, mientras que del tercer al octavo puesto serán sorteados. Los equipos que terminen en el 3, 5 y 7 de la tabla de posiciones serán ubicados por sorteo en el grupo A o B mientras que los que terminen en el 4, 6 y 8 serán sembrados inmediatamente en el grupo contrario.

Entre las novedades de este campeonato es que regresa para las semifinales el ‘punto invisible’ el cual será otorgado a los dos mejores equipos de la fase todos contra todos. Este será el primer ítem de desempate en caso de empate en la sumatoria de puntos. Vale la pena recordar que los dos finalistas serán los equipos con mayor cantidad de puntos en sus respectivos cuadrangulares.

El sorteo se realizará el domingo 15 de mayo en horas de la noche, una vez culmine el partido entre Unión Magdalena y América de Cali.

