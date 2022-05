Junior vs América de Cali y Millonarios vs Deportivo Cali, los partidos más atractivos de los cuartos de final de la Liga Femenina

PALMIRA - COLOMBIA, 05-05-2022: Deportivo Cali y Orsomarso SC en partido por la fecha 16 como parte de la Liga Femenina BetPlay DIMAYOR 2022 jugado en el estadio Deportivo Cali de la ciudad de Palmira. / Deportivo Cali and Orsomarso SC in match for the date 16 as part of Women’s League BetPlay DIMAYOR 2022 played at Deportivo Cali stadium in Palmira city. Photo: VizzorImage / Gabriel Aponte / Staff

Luego de que el pasado lunes 9 de mayo se definieron los ocho equipos clasificados a los cuartos de final de la Liga Femenina en Colombia, la Dimayor realizó el sorteo para conocer los partidos que definirán las semifinalistas y posteriormente las finalistas del campeonato en el primer semestre del 2022. Los partidos de ida se jugarán en el fin de semana del 14 y 15 de mayo, mientras que los duelos de vuelta se jugarán a mitad de semana, el miércoles 18 del mismo mes.

América de Cali, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali e Independiente Medellín terminaron en las primeras casillas de la fase todos contra todos. Por ello fueron los equipos sembrados durante el sorteo y cerrarán la fase de cuartos de final en condición de local. Entre tanto, Junior FC, Llaneros FC Millonarios y Deportivo Pereira fueron los clubes que conocieron su rival a través de la elección de balotas.

Las llaves quedaron conformadas de la siguiente manera luego del sorteo:

A: Junior FC vs América de Cali

B: Llaneros FC vs Santa Fe

C: Millonarios vs Deportivo Cali

D: Pereira vs Independiente Medellín

Vale la pena destacar que América de Cali fue el líder en la fase de todos contra todos tras sumar 41 puntos en los 16 partidos jugados. Además cuentan con la goleadora del torneo, Catalina Usme con 11 anotaciones. Ella además es la primera jugadora en superar los 50 goles anotados en el fútbol profesional femenino en Colombia. Independiente Santa Fe sumó igual cantidad de puntos y obtuvo la misma diferencia de goles, aunque el puesto fue para las ‘escarlatas’ por mejores ítems en condición de visitante.

Por otra parte, Llaneros FC obtuvo el último cupo pese a igualar en puntos con Deportes Tolima y Orsomarso. El conjunto de Villavicencio tuvo una mejor diferencia de gol, -1, que sus dos rivales -3 y -2, respectivamente. Principalmente la goleada sufrida por las ‘Pijao’ 5-1 a manos del América fue lo que definió la suerte de este equipo, pues eran quienes tenían la primera opción para clasificar.

Los rivales en las semifinales también fueron definidos en este sorteo, las ganadoras de la Llave A (Junior FC vs América de Cali) vs. las ganadoras de la Llave D (Pereira vs Independiente Medellín), mientras que en el otro lado del cuadro están las ganadoras de la Llave B (Llaneros FC vs Santa Fe) vs. las ganadoras de la Llave C (Millonarios vs Deportivo Cali).

