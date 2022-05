Esposa de Gustavo Petro reconoció que la política la distanció de su familia

Verónica Alcocer junto a Gustavo Petro. Foto: Colprensa-Sergio Acero

Este lunes, Verónica Alcocer, esposa del candidato presidencial Gustavo Petro confesó la división que vive desde hace algún tiempo en su entorno familiar por posturas políticas.

En diálogos con la emisora Caracol Radio, Verónica mencionó que, “yo tengo familia que todavía no se sobrepone al tema político. Casi que he dejado de ver a la mitad de mi familia por el tema político, porque no apoyan a Gustavo. Sin embargo, él es el que llama en la casa al diálogo con tono conciliador y escucha bastante”.

“Yo pierdo la familia porque no tengo comunicación con ella, yo no soy invitada a los eventos. Algunas veces estoy invitada y voy sola”, agregó Alcocer.

Además, la oriunda de Sincelejo lamentó que como en su caso, muchas familias colombianas tengan estas divisiones por temas políticos.

“El daño es tan grande que, por no pensar igual, tú aíslas a tu familiar y ya no es tu familiar. Cómo es posible que nosotros como sociedad, en la propia familia nos dé miedo hablar como tal de que pensemos diferente, porque somos excluidos. Ya se vive en el núcleo más importante, la célula más importante de la sociedad”, aseguró la esposa de Petro.

Por esta razón, Verónica hizo un llamado a las familias, “no podemos permitir esto. Tenemos que reconciliarnos en las familias. Saber que aunque pensemos diferente nos amamos, que hay amor. Lo que nosotros estamos viviendo es un desastre, nos estamos violentando por cualquier cosa “, expresó Alcocer.

Por otra parte, la esposa del candidato presidencial afirmó que, “ser primera dama no es algo que me trasnoche. Yo sabía que Gustavo Petro se dedicaba a la política. Más que aspirar a un cargo político, me interesa ver qué podemos hacer y cómo podemos ayudar”.

De igual manera, Verónica comentó que su familia era liberal y la otra conservadora, y vivieron muy cerca los episodios de violencia en Sincelejo.

“Mi familia vivió la violencia en Sincelejo. La mayoría en la costa son conservadores. Mi abuelo fue alcalde en dos periodos allá y le aprendí honradez, honestidad, transparencia y valores. Con Gustavo encuentro una continuidad de valores. Las diferencias radican en la forma de ver las cosas”, indicó Alcocer.

Documental sobre la vida de Gustavo Petro se estrena este martes en un teatro de Bogotá

Este martes 10 de mayo se estrenará en el teatro Astor Plaza, en Bogotá, el documental La política del amor, una cinta dirigida por la alemana Jennifer Steffens en la que se abordan diferentes episodios de la vida del político colombiano Gustavo Petro, uno de los aspirantes a la presidencia de la República de Colombia. El documental, que pretende ser utilizado en la campaña de Petro, como candidato del Pacto Histórico, fue grabado durante el último año, con el fin de mostrar la faceta más personal del político, citando testimonios de las personas más cercanas a él y la visión que tienen sobre su persona aquellos que lo han acompañado a lo largo de los años.

La idea era presentar el documental hace una semana, para entrar con fuerza en el último mes de campaña, pero el evento no pudo concretarse porque la directora presentó síntomas de Covid-19 y tuvo que aislarse. Hoy, Steffens se encuentra recuperada y podrá estar presente en el lanzamiento del documental al que también asistiría, como invitado espcial, el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, muy cercano a Petro y recientemente discutido por sus contactos con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Las distintas secuencias que hacen parte del documental fueron grabadas, principalmente, en la capital del país y otras zonas de Cundinamarca y otros municipos, entre ellas Zipaquirá y Ciénaga de Oro, en Córdoba, tierra de la que es oriundo el candidato presidencial.

SEGUIR LEYENDO: