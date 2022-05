Deuda Externa volvió a aumentar en Colombia

El país tiene un leve incremento en esta obligación, lo que representa casi el 50 % del Producto Interno Bruto de la nación. REUTERS/John Vizcaíno

172.790 millones de dólares es la cifra a la que Colombia llegó en su deuda externa, respecto al anterior mes registrado, enero, hubo un leve incremento del 0,2 %, quiere decir del 48,6 % se subió al 48,8 %, lo que representan unos 765 millones de dólares. El Banco de la República hizo el anuncio diferenciando lo que proviene del erario público y lo que adeudan las empresas privadas; además, la cifra que el emisor publicó para enero fue rectificada, ya que, estimaron que no fue del 50,2 %, como lo habían anunciado en ese momento.

No obstante, si se compara este valor, con la cifra de la deuda en febrero, pero del 2021, hay una reducción de 0,8 %, en ese momento era del 49,6 % del Producto Interno Bruto, PIB; de hecho, desde diciembre del año pasado, hasta este último corte, la reducción ha sido de casi el 6 %.

En el corto plazo, más o menos un año, el país deberá pagar 24.848 millones de dólares, de los cuales 23.946 corresponden al sector privado, mientras que el Estado pagará 884 millones de dólares. En el largo plazo se invierten los papeles, allí el sector público es el que tiene cifras más altas: ya que debe 147.942 millones, mientras que las empresas deben 47.168 millones de dólares.

Quiere decir: del 48,8 % del PIB, que es valor de la deuda externa, el 28,7 % le corresponde a la nación, mientras que el 20,1 % es del sector privado.

En ese sentido, los candidatos presidenciales ya se han manifestado sobre cómo reducir las cifras de la nación en este concepto; entendiendo, además, que los expertos han determinado que el país está en un déficit el cual se viene presentando hace varios años.

Por ejemplo, el candidato por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, ha explicado que la deuda del país proviene de un déficit comercial ya que se importa más de lo que se exporta. Para esto, su propuesta es invertir el proceso anteriormente señalado, exportar más e importar menos, ‘bajando’ la presión de la deuda pública, lo cual considera que es un compromiso adquirido.

Por parte de Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, se tiene un concepto bajo unas cifras donde estima que en Colombia la deuda externa se ha incrementado en más del 100 %; por lo que propone mitigar esta deuda a partir de las empresas privadas, por ejemplo, cubriendo algunos gastos, impuestos y/o materias primas; permitiendo así generar más utilidades, lo que permitirá tener un mayor ahorro, con lo que se evitará que la cartera aumente.

El candidato del partido Centro Esperanza, Sergio Fajardo, pretende aprovechar que Colombia puede seguir exportando el petróleo, aprovechando el conflicto entre Rusia y Ucrania, aunque, tiene un punto similar con Petro y es la idea de incentivar la exportación. No obstante, no descarta optimizar o ampliar los préstamos con entidades como el Fondo Monetario Internacional, FMI.

Desde la campaña del Equipo por Colombia se pretende tener un mejor manejo de los dineros recaudado en los presupuestos, Federico Gutiérrez ha explicado que las ciudades con mayor capacidad de recaudo podrían aportar más al presupuesto nacional; por lo que no descarta el plantear una reforma tributaria.

Sin duda alguna este tema, es uno de los puntos económicos que causa mayor atención en la presente campaña presidencial. Para expertos como William Farid Barreto Hernández, experto en comercio internacional, Colombia debería incentivar la exportación, permitiéndole así recaudar más dólares:

“El momento económico es bien complejo tanto para el sector público como el sector privado, ya que nos vamos a tener que seguir endeudando, esto porque en la medida que nosotros no recibamos dólares, nuestra balanza económica siga siendo deficitaria, quiere decir que importemos más de lo que exportemos pues no vamos a recibir dólares y vamos a tener que salir a buscar la divisa en otro país. El problema de las deudas es que hay que pagarlas en algún momento. Una de las formas de pagarlas es fortalecer el sector exportador de tal manera que se reciban dólares para poder pagar en el futuro esos compromisos financieros adquiridos en el exterior”.

El experto concluyó que el gobierno entrante debería reforzar el sector industrial y el sector agrícola, ya que Colombia no es una nación industrial ni tecnológica fuerte desde la perspectiva financiera; por lo que se deberán implementar estrategias en áreas donde el país tenga fortalezas como la agricultura, permitiendo así aumentar el ingreso de dólares. Agregó que se debe tener en cuenta que el petróleo puede no ser una opción muy viable ya que no se cuentan con grandes reservas de este producto a largo plazo.

