Video: ¡Grande Egan! El actual campeón del Giro Italia se para en los pedales por primera vez tras sus cirugías

Mafe Motas subió un video donde se ve a Egan montado de pie en los pedales de su bicibleta. Foto: Twitter de Egan Bernal.

El pasado 24 de enero el pedalista colombiano Egan Bernal, actual campeón del Giro de Italia, sufrió un grave accidente transito al estrellarse con bus intermunicipal mientras entrenaba con su equipo el Ineos por las carreteras cundinamarqueses.

Debido a este siniestro, el corredor de 25 años tuvo que ser sometido a varias cirugías de alto riesgo alrededor de las vértebras ya que, según palabras del propio deportista, sufrió fractura de 20 huesos que le afectó las costillas, fémur, columna cervical como también un dedo pulgar.

No obstante, El pedalista de Zipaquirá ha demostrado durante su proceso de recuperación que es todo un campeón, pues contra todos los pronósticos ha logrado rehabilitarse antes de lo presupuestado, lo que ha despertado la admiración de propios y extraños.

Actualmente, Egan Bernal se encuentra en suelo europeo para continuar con su recuperación en donde sigue teniendo grandes resultados como lo dio a conocer su novia, María Fernanda Motas. A través de un vídeo en sus historias de Instagram, se puede ver a Egan montado en una bicicleta, pero en esta ocasión parado en los pedales.

La publicación de la pareja del campeón del Tour de Francia va acompañada con unas sentidas palabras, que, sin lugar a duda, ha generado miles de reacciones y abre la puerta a un posible retorno de Egan Bernal en lo que resta del 2022.

“Lo más lindo que veremos hoy. Egan Arley parado en pedales por primera vez”.

El ciclista colombiano continua con su recuperación luego del accidente y sigue mostrando grandes avances. Tomado de @mafemotas

Esta es una buena noticia para los seguidores de Egan Bernal, que ha tenido una asombrosa recuperación luego del choque en la vía Bogotá-Tunja. En el peor de los casos pudo haber quedado parapléjico como lo manifestó en su momento en ciclista cafetero. “Después de haber tenido un 95% de probabilidad de haberme quedado parapléjico y casi perder la vida haciendo lo que más me gusta hacer”.

Por su parte, el médico que Gustavo Uriz, quien intervino quirúrgicamente a Egan Bernal de columna, declaró recientemente que el zipaquereño podría retornar a la actividad antes de los establecido gracias a su evolución satisfactoria.

“Creo que Egan puede hacer torque, pararse en pedales y empezar a competir en forma. Ya sus entrenadores en Europa deben dar el visto bueno, pero de parte mía la noticia es esa”.

No obstante, Darío Cioni, quien hace parte del cuerpo técnico del INEOS Grenadiers, reiteró en una entrevista para El Tiempo, que no tienen una fecha específica para el retorno de Egan Bernal a las competencias de la UCI. “Técnicamente no tenemos conocimiento de que Egan Bernal vaya a competir a finales de mayo”.

Asimismo, Egan Bernal afirmó que pese a los progresos en su recuperación prefiere ir paso a paso y espera correr una de las grandes el próximo año (Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España), aunque sabe que su estado de forma será un papel fundamental para participar de estas pruebas.

“Sí, me veo corriendo, al menos, una de las tres grandes (Giro de Italia, Tour de Francia o Vuelta a España). Claro, me veo totalmente recuperado y espero no tener dolor. Es complicado, porque hay que trabajar fuerte para fortalecer el cuerpo. No sé si voy a volver a tener el nivel de antes para poder ganar una de esas carreras grandes. Al menos, creo y quiero intentar ser un gregario, ayudar y poder estar a ese nivel”, dijo.

