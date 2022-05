Patricia López habla sobre el miedo a envejecer: “Las mujeres somos muy críticas con nosotras mismas”

La periodista y exreina de belleza compartió su opinión respecto al temor de las mujeres por envejecer. Tomada de Instagram @patrilopezruiz

Patricia López Ruíz es recordada por haber participado en el Concurso Nacional de Belleza de 1986, haberse llevado la corona de la mujer más bella del país ese año y hacer una presentación destacada en Miss Universo, además de haberse alzado con el título de Reina Sudamericana al año siguiente.

Hoy día se destaca como una excelente periodista y habló para las cámaras del programa ‘La Red’ de Caracol Televisión, donde contó algunos detalles de cómo cuida su imagen después de 30 años de haberse llevado el título de Señorita Colombia. Hizo énfasis en el tema al que más le temen algunas mujeres que tiene que ver con la edad y el miedo que enfrentan a envejecer.

“Sí me pasan los años y créeme que yo soy la primera que me los veo, porque yo creo que nosotras las mujeres somos muy críticas con nosotras mismas”, mencionó la actriz para el programa de chismes.

Allí aprovechó para señalar que ha recibido críticas por su aspecto físico, porque todavía algunos de sus seguidores la recuerdan como aquella jovencita de 18 años que llegó a Cartagena de Indias para llevarse la corona de Señorita Colombia.

“…la gente me dice a veces ‘¡Ay! Como era de linda Patricia López cuando era reina’ o ‘Ay, ¿qué le habrá pasado a Patricia López?’ (…) yo creo que hay una expectativa de las personas de quererlo ver a uno siempre como reina y segundo, como cuando fui reina que tenía 18 años, hoy tengo 53, tengo mis arrugas porque tengo mi piel, cuidada, pero es la piel de una mujer de 53 años, nada que hacer”, expresó la valluna que fue criada en Medellín, para ‘La Red’.

Y, ¿cuál es su secreto? Según mencionó la exreina todo se debe a la alimentación, que está basada en una dieta keto para estar, como ella dice “lo mejor posible”.

Y agregó: “yo siempre pongo el ejemplo del Ferrari: usted a un Ferrari le pone gasolina ultra top y él vuela, pero si usted le pone corriente, de la más chichipata, pues el carro no le va a andar por más Ferrari que sea, entonces yo alimento mi cuerpo con lo mejor posible”.

Además, la periodista confesó para las cámaras de ‘La Red’ que también ha recurrido a algunas “ayuditas estéticas”, como los aparatos de radiofrecuencia. Para la exreina, para eso fueron diseñados: para alargar un poco más la elasticidad de la piel usándolos siempre con responsabilidad.

El tema del miedo a envejecer viene de la mano de la más reciente publicación que compartió Isabella Santodomingo en sus redes sociales, en la que hizo una dura confesión por cuenta de una crisis emocional que sufrió luego de comenzar a vivir el proceso de la premenopausia y no poder encontrar ayuda ni explicación alguna, motivo que la hizo alejarse de sus seguidores por más de un mes.

“Caí en la trampa de la vanidad, suena bobo, suena ridículo pero es algo que me viene pasando desde que cumplí los 50 años y que no sabía cómo manejar (…) me sentía sola, no tenía a quién preguntarle nada, tengo una mamá que tiene casi 80 años y en esa época no se acostumbraba a preguntarle a las demás mujeres qué pasa cuando entras en la etapa de la premenopausia”, expresó la actriz el pasado 6 de abril.

