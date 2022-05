Así enfrentará su condena por abuso sexual el compañero de Jeison Murillo en el Celta de Vigo

(Getty Images).

Varias son las noticias que se han presentado recientemente alrededor de Jeison Murillo, el defensor central colombiano al servicio de Celta de Vigo, en la primera división del fútbol español.

En primer lugar, el club celeste, con el que no ha podido tener el protagonismo esperado, no haría efectiva la opción de compra que estipula el contrato que se firmó entre ambas partes cuando el jugador arribó al equipo, cedido por el club italiano Sampdoria, lo cual indica que regresaría a Italia al finalizar la temporada.

El DT argentino Eduardo Coudet habría manifestado que no incluye a Murillo en sus planes para el próximo torneo. En la actual temporada, el colombiano solo ha participado de 17 juegos. En total, han sido 1.079 minutos en los que ha acumulado cinco tarjetas amarillas y no ha logrado convertir un solo gol. Su última aparición tuvo lugar el 17 de abril, por la fecha 32 de LaLiga, ante Athletic Club de Bilbao, en un partido que su equipo terminó ganando por 2 - 0.

Según el portal Transfermarkt, la ficha de Murillo está valorizada en 4 millones de euros. Esa sería la cifra que tendría que pagar cualquier club si decidiera llevárselo. En su mejor momento, el jugador llegó a costar alrededor de 18 millones de euros, cuando era uno de los defensores estelares de la Serie A, jugando para el Inter de Milán. Poco a poco, sus actuaciones fueron bajando de nivel y empezó su periplo por equipos de España e Italia. Del Inter saltó al Valencia y de allí a Barcelona, donde, probablemente, vivió una de sus peores decisiones deportivas, pues no logró afianzarse y terminó siendo vendido a Sampdoria, que lo cedió al Celta en abril del 2020, en uno de sus periodos futbolísticos más bajos.

El defensa colombiano Jeison Murillo (d), en un partido con el Celta. EFE/Román Ríos/Archivo.

Hoy, el defensor de 29 años es el décimo jugador más valioso de su plantilla y espera recuperar su buen nivel, aquel que lo hiciera estar entre los primeros elegidos para lucir la camiseta de la selección Colombia, entre 2015 y 2018, y ser uno de los mejores centrales de Latinoamérica.

En segundo lugar, el ambiente al interior de su equipo, el Celta, no es el más alentador, ni para él ni para sus compañeros. Si bien, el equipo viene de ganarle por 4 - 0 al Alavés, en la fecha más reciente del torneo español, se encuentra lejos de los puestos de clasificación a torneos europeos, ocupando la casilla número 11 de la tabla de posiciones, con 43 puntos, sumando dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco juegos. Recientemente, al margen de sus resultados futbolísticos, una noticia los ha impactado y ha hecho que el foco de la prensa se vuelque a ese hecho en particular y no a lo que tiene que ver realmente con su juego y sus intereses como club.

Santi Mina, condenado por abuso

Santi Mina, el delantero español de 26 años, exjugador de Valencia, ha sido condenado a cuatro años de prisión por abuso sexual. La sentencia se dio el pasado 4 de mayo, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) informó que el futbolista había ejercido violencia sexual contra una mujer en junio de 2017, cuando Mina se encontraba de vacaciones, junto a su amigo y también futbolista David Goldar, hoy con el UD Ibiza, de la segunda división del fútbol profesional español.

La Audiencia Provincial de Almería, un mes y algunos días después de conocerse el caso, ha dictaminado que Mina deberá cumplir con esta sentencia, absolviéndolo de agresión sexual, un delito aún más grave que le habría dado hasta ocho años, y eximiendo a Goldar, quien estuvo con él cuando se presentaron los hechos. El joven jugador no podrá acercarse a menos de 500 metros de la víctima, durante los próximos 12 años. Su sentencia ha sido declarada bajo libertad vigilada y tendrá que indemnizar a la víctima con 50.000 euros.

Ante esta situación, el Celta ha decidido apartar al jugador de toda actividad que lo relacione con el equipo. No volverá a vestir la camiseta celeste, a menos de que se le absuelva de los cargos, pues la sentencia se mantiene en curso, ante la solicitud de la defensa de Mina por recurrir a la misma, pues se presentan “importantes errores en la valoración”. La sentencia tampoco ha dejado satisfecha a la parte contraria, que testifica en contra del jugador, pues han manifestado su deseo de que se le ingrese en una prisión provisional mientras se terminan de aclarar los detalles.

Por medio de un comunicado, Celta ha decidido abrir un expediente disciplinario al jugador para dilucidar sus responsabilidades laborales, a la vista de una resolución.

“Por esta razón, y de manera cautelar, se ha decidido apartar al jugador, provisionalmente, de los entrenamientos del primer equipo”, concluye el comunicado.

El DT del club ha decidido no dar declaraciones al respecto, pues lo considera un tema delicado, y prefiere encausar la atención de los medios a lo meramente futbolístico. Por su parte, algunos jugadores, como Iago Aspas, ha dado su opinión al respecto y señala que no se le debería alejar tan radicalmente a Mina, pues su aporte al club ha sido importante. Sin embargo, tanto Aspas como los otros jugadores, incluyendo a Jeison Murillo, han sido advertidos para concentrarse, de cara a sus próximos juegos por liga española, pues la temporada sigue en curso y los objetivos no se han conseguido.

