Corrupción en la Ungrd: Sneyder Pinilla no declarará contra Martha Peralta a pesar del preacuerdo que tiene con la justicia

La defensa de Pinilla indicó que su defendido no puede ser interrogado ilimitadamente - crédito Colprensa

La senadora Martha Peralta enfrenta una investigación liderada por la magistrada Cristina Lombana por supuestas irregularidades en la contratación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y el escándalo de corrupción registrado durante el mandato de Gustavo Petro.

Como parte del proceso, la magistrada decidió restringir la libertad de Peralta mientras se desarrolla la diligencia de indagatoria, medida que permanece vigente hasta que se resuelva su situación jurídica.

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Ante esta restricción, la defensa de Peralta presentó un recurso de hábeas corpus ante un juez de Bogotá, solicitando la revisión inmediata de la medida, argumentando posibles vulneraciones a sus garantías fundamentales, pero este fue rechazado.

Una de las claves de este proceso era el testimonio de Sneyder Pinilla, ex subdirector de Manejo de Desastres en la Ungrd y la persona que prendió el ventilador del casi; sin embargo, Pinilla se negó a declarar contra Peralta.

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La decisión, de acuerdo con la defensa, es para que Pinilla no pueda autoincriminarse - crédito Gustavo Moreno Abogados Penalistas

En la tarde del 19 de junio, la firma de abogados Gustavo Moreno, que defiende a Pinilla, emitió un comunicado en el que confirmó que, protegido por el derecho a guardar silencio, el santandereano, que tiene un preacuerdo con la Fiscalía, no declarará en el proceso contra Martha Peralta.

“La defensa insiste: el señor Pinilla ha colaborado con la justicia dentro de los marcos legales correspondientes. Pero esa colaboración no lo despoja de su condición de sujeto de derechos, ni habilita a que sea interrogado ilimitadamente sobre hechos funcionales, institucionales o privados que puedan comprometer su responsabilidad penal y que no estén cobijados por el objeto específico de su principio de oportunidad”.

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