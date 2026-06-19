Colombia

Aficionada uruguaya defendió interpretación del himno de su país a todo pulmón en el Mundial 2026, y puso de ejemplo a los colombianos: “Así se canta”

La joven creadora de contenido charrúa se dejó contagiar de la alegría de los hinchas de la Tricolor en Ciudad de México y destacó la pasión de los seguidores cafeteros

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La aficionada que se conoce en redes sociales como Alaska, señaló que los colombianos entendieron a la perfección el sentimiento de ella al escuchar las notas del himno de su país en un juego de la Copa Mundial de la FIFA - crédito @alaskkag/IG

La pasión de los hinchas que han llegado hasta México para vivir el Mundial 2026 dejó una postal para el recuerdo por parte de una aficionada uruguaya llamada Alaska, y que por medio de un video que compartió en su perfil de Instagram celebró la forma en la que los colombianos, igual que ella, entonan el himno nacional de su país a todo pulmón.

La seguidora charrúa compartió la grabación en la que le respondió a los usuarios que la han criticado por la forma en como ella grita la letra del canto patrio.

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“Así se canta el himno”, dijo Alaska, luego de compartir con decenas de colombianos en el fan zone ubicado en Miami (EE. UU.), en lo que fue el debut de la Tricolor en la Copa Mundial de la FIFA ante Uzbekistán y que finalizó con victoria cafetera por 3 goles a 1.

El motivo que dio pie a las críticas, según comentarios de algunos de los internautas es que la uruguaya le habría cantado a grito en la cara el himno nacional de su país a varios hinchas de Arabia Saudita que se dieron cita en el estadio de Miami para el partido válido por el grupo H - crédito @alaskkag/IG
El motivo que dio pie a las críticas, según comentarios de algunos de los internautas es que la uruguaya le habría cantado a grito en la cara el himno nacional de su país a varios hinchas de Arabia Saudita que se dieron cita en el estadio de Miami para el partido válido por el grupo H - crédito @alaskkag/IG

“Me criticaron por cantar con pasión el himno de mi país, pero los colombianos me entendieron”, destacó la creadora de contenido uruguaya, que al igual que los hinchas de los demás países que se han dado cita en la capital mexicana, han destacado la alegría y hospitalidad de los connacionales que viajaron allí para alentar a los dirigidos por el entrenador Néstor Lorenzo.

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Al final, Alaska compartió este mensaje junto a la grabación para ponerle punto final a los comentarios negativos: “Así se canta el himno en un mundial y que la sigan llorando si lo ven de la tv”.

Un hincha japonés y otro mexicano quedaron estupefactos por la pasión de los hinchas colombianos

La victoria de Colombia ante Uzbekistán por 3-1 en el Mundial 2026 desató en el estadio Azteca y en las calles de Ciudad de México una celebración que llamó la atención de aficionados extranjeros y se volvió viral por la reacción de un creador de contenido japonés, que resumió el clima en las tribunas con una frase: “¡Jodidamente bueno! (fucking great!)”.

El partido se jugó el miércoles 17 de junio de 2026, después de una previa que ya había mostrado la magnitud del respaldo por parte de los colombianos.

El creador de contenido de fútbol conocido en redes sociales como Taiyo no ocultó su emoción al compartir la imponente postal desde el estadio abarrotado de hinchas de la Tricolor - crédito @taiyojr.10/IG

La tarde-noche anterior (martes 16 de junio), miles de hinchas se reunieron en el Ángel de la Independencia para el banderazo de apoyo a la Tricolor.

El influencer japonés conocido como Taiyo, identificado en redes como @taiyojr.10, registró con su celular una panorámica del Azteca, conocido también como el Coloso de Santa Úrsula, y reaccionó con una expresión que luego se hizo viral en redes sociales.

En publicaciones compartidas en los días previos, el creador también había mostrado escenas de la convivencia entre seguidores colombianos y mexicanos en el centro de la capital mexicana. Allí registró parte del encuentro que se formó en torno al monumento donde se concentró el banderazo.

El himno y la tribuna colombiana sorprendieron

Otro de los testimonios que aparecieron tras el partido fue el del influencer mexicano Carlos Camacho, que dijo haberse sorprendido por la manera en que los hinchas colombianos entonaron el himno nacional dentro del estadio durante los actos protocolarios.

En su grabación, Camacho comparó lo que había escuchado con la inauguración del torneo y afirmó: “Colombia, no mamen, están muy cabrones. Están muy cabrones los colombianos, güey. Gente, estuve aquí en la inauguración, el himno nacional de México se escuchó impresionante, pero no sé si esto se escuchó todavía más, es que retumbó esto de una manera que no les puedo explicar”.

El influencer mexicano Carlos Camacho se mostró impactado por la forma en como los aficionados colombianos entonaron el himno de su país - crédito @aycarloscamacho/IG

Luego, el creador de contenido siguió ‘tirándole flores’ a los aficionados de la Tricolor por el ambiente en las tribunas.

“Esta gente de verdad está en otro nivel. La fiesta de Colombia es verdadera. Felicidades a todos mis amigos, hermanos colombianos. Está muy cabrón lo que hacen cuando vienen a alentar a su equipo. Impresionante, de verdad”, agregó Camacho.

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