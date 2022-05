Video: “Inspírense de lo que contribuye”, el regaño de Maleja Restrepo a una seguidora

La presentadora Maleja Restrepo entregó su opinión respecto a los casos de abusos en colegios e invitó a los padres de familia a estar más pendientes de los comportamientos de sus hijos, hablar en casa y tratar el tema con claridad. Tomada de Instagram @maleja_restrepo

Una de las parejas más queridas en redes sociales son Tatán Mejía y Maleja Restrepo, por la forma en la que llevan su relación y el cuidado que tienen con sus hijas, destacando la frescura que cada uno le imprime a sus apariciones y el contenido que producen. Sin embargo, ellos no son los únicos que se han robado el protagonismo, sus hijas también han comenzado a formar parte como aquella ocasión en la que la presentadora de ‘Guerreros’ le jugó una broma al motocrossista con sus cejas.

Otro de los episodios que marcó a los seguidores de la pareja fue cuando la pequeña Macarena debió realizar una cartelera con alusión a los momentos que comparte en familia, lo que causó indignación en el participante de ‘Masterchef Celebrity’ porque solamente eligieron una fotografía en la que él aparecía.

En su más reciente aparición, Macarena vuelve a ser la protagonista de las historias de Instagram de la presentadora, pues según indicó Restrepo durante algunos días no pudo llevar a su hija al colegio porque no tenía carro, por lo que algunos seguidores entendieron que la niña no había asistido a la institución educativa por ese motivo, lo que les pareció una excusa sin sentido.

“Esta semana no la llevé al colegio porque no tenía carro, pero ya tengo carro, un carro que no es propio porque es el de Sebastián”, expresó Maleja Restrepo en sus ‘InstaStories’.

Al poco tiempo de haber hecho el comentario, que no fue tomado de la mejor manera pues fue criticado por una persona en específico que le comentó: “Con todo respeto, pero que escusa es esa para no llevar a la niña al colegio. Qué ejemplo el que das en redes”.

En vista del comentario negativo que recibió la también creadora de contenido, no dudó en responderle a la mujer con un contundente mensaje en el que explicó que su hija si asistió al colegio pues la envió en la ruta.

“Con todo respeto te aclaro; no la lleve al colegio YO (porque suelo hacerlo todos los días), pero cuadré todo para que la ruta del colegio la recogiera aquellos días que no tuve carro. Y solo por si acaso, inspírense en de lo que ven en redes (aquello que contribuye) pero no tomen ejemplo, forjen sus propios ejemplos en casa y “escusa” se escribe con x”, dejando a su detractora sin argumentos para continuar los ataques.

Al final, mientras se encontraba estacionada en su carro, Maleja Restrepo aprovechó para enviarles otro mensaje a todos aquellos haters que se dedican a criticar y no a tomar en cuenta el contenido que de verdad les aporta en algo a sus vidas, mencionando específicamente que de las redes sociales no se debe tomar el ejemplo para guiarse.

“… si se puede inspirar pero son ser el ejemplo porque todos somos absolutamente diferentes, porque el ejemplo sería una réplica y es imposible replicar un comportamiento de una persona que no vive contigo … pero inspírense más no tomen el ejemplo de las redes”, concluyó la presentadora.

Aquí el contenido completo de Maleja Restrepo :



Las reacciones no tardaron en aparecer, pues el portal de entretenimiento ‘Rechismes’ se encargó de replicar el contenido que compartió la celebridad en su perfil oficial de Instagram en los que algunos salieron en defensa de Maleja recordando que sus hijas estudian lejos del lugar en el que viven y por eso deben llevarlas personalmente al colegio.

