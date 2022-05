Video: “Lo que pasa es que la paso muy chimba así”, Jessi Uribe desmintió rumores de calvicie

Jessi Uribe desmintió los rumores de que sufre de calvicie, por medio de una dinámica de redes sociales. Foto: Instagram @jessiuribe3

Mientras que el artista se encuentra en la ciudad de Santa Marta cumpliendo con una extensa agenda musical programada para que sus fanáticos se deleiten con sus canciones, decidió resolver algunos interrogantes que le formularon a través de una ronda de ‘preguntas y respuestas’ en la que surgieron algunas dudas con respecto a su matrimonio, así como de su vida personal.

Allí fue donde le respondió a una seguidora que le recomendó no casarse con Paola Jara para que no cometiera otro error como el que ocurrió con su expareja, Sandra Barrios, por lo que el intérprete de ‘Dulce pecado’ no se quedó callado y esto le dijo a su fanática.

“Toda mi vida soñé casarme por la iglesia y lo voy a hacer con el amor de mi vida, con el favor de Dios … estuve casado por lo civil y tampoco fue un error, tengo cuatro hermosos hijos de esa relación y los amo, son mi vida”, expresó el cantante.

Sin embargo, en los pocos espacios que tiene para descansar, el cantante también ha aprovechado para poder reencontrarse con sus seguidores por medio de las diferentes plataformas digitales donde ha contestado a la dinámica “verdad o chisme”, además de su pasado, de su familia e incluso, algunos se atrevieron a preguntarle por su apariencia física.

Allí fue donde una usuaria le preguntó si era cierto que sufría de calvicie, porque son varias las que lo recuerdan con su cabello muy bien arreglado, planchado e incluso, se robaba unos cuantos suspiros pues consideraban que el color de sus ojos y el cabello que presumía hacían juego perfecto con su personalidad.

“Me han preguntado mucho y no sufro de calvicie, lo que pasa es que la paso muy chimba así”, expresó el artista, mientras pasaba su mano por la cabeza, con el corte de cabello que ahora lo identifica, y concluyó: “no tengo que peinarme y así como me levanto estoy todo el día, muy relajado la verdad”.

Otra de las respuestas que brindó a sus seguidores con respecto a su cabello fue referida a una usuaria que quiso saber si su nuevo look se debía a la dificultad que tenía para peinarse, a lo que respondió con una imagen suya de hace algunos años cuando era esclavo de la plancha, dejando a todas con la boca abierta.

Aquí el contenido completo de Jessi Uribe :

El cantante de música popular cambió de look recientemente por lo que sus seguidoras se preocuparon

Las reacciones a estas declaraciones del cantante no tardaron en aparecer y generó opiniones divididas, pues son varias sus fanáticas las que aseguran que el nuevo look le favorece mucho más pues con la pérdida de peso que ha tenido por la rutina de ejercicios que practica todos los días y el color de sus ojos, estos resaltan más; mientras que otras, aseguran que debería regresar al pelo largo como en sus inicios.

Entre los comentarios más destacados están: “para mí si se ve más guapo así”; “así te amamos Jessi”; “se ve hermoso”; “la verdad tiene toda la razón, pienso exactamente igual que él con el cabello”, “nada mejor que llevar una vida relajada como la de él, que rico”; “la gente critica unas bobadas, déjenlo llevar el pelo como se le de la gana”, entre otros.

La respuesta fue replicada por el portal de entretenimiento ‘Rechismes’, donde ya supera las 180.000 l reproducciones y ha obtenido cerca de 2.130 ‘me gusta’.

