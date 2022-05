Video: la jugada que Jürgen Klopp le reprochó a Luis Díaz contra Villarreal y que lo alcanzó a preocupar

Fútbol - Premier League - Newcastle United contra Liverpool - St James' Park, Newcastle, Gran Bretaña - 30 de abril de 2022 el director de Liverpool, Juergen Klopp, celebra con Luis Díaz después del partido via Reuters/Lee Smith

Tras haber clasificado a las finales de las copas locales y de la Liga de Campeones, no cabe duda que en el Liverpool de Jürgen Klopp, la exigencia es un constante desafío para cada jugador de la plantilla del gigante inglés.

Y es que con los cuatro títulos posibles de conseguir hasta antes de junio, Luis Díaz atraviesa por uno de los mejores momentos en su carrera profesional al lograr, con tan solo 25 años, lo que ningún otro jugador colombiano pudo hacer en el pasado en Inglaterra: disputar hasta el final los partidos de una temporada completa en Europa.

Sin embargo, no todo es perfecto en el equipo Red, pues Lucho no fue titular en la semifinal de vuelta contra Villarreal CF en España, como era costumbre en anteriores partidos. Y si bien fue la figura del compromiso en los 90 minutos reglamentarios jugados en el Estadio de La Cerámica, al director técnico alemán Jürgen no le pareció que el guajiro tuviese el mejor rendimiento de la cancha para el conjunto británico.

En la rueda de prensa posterior a la semifinal de vuelta contra el Submarino Amarillo, el estratega germano analizó lo sucedido en la primera parte y habló sobre lo que tuvo que recomponer en el camerino para evitar que la sorpresa de los dos goles locales arruinase la excelente campaña de Liverpool en el Viejo Continente.

Klopp comenzó respondiendo a una pregunta sobre el desempeño de sus dirigidos, resaltando y defendiendo las características del centrodelantero portugués Diogo Jota, a quien priorizó por encima de los sudamericanos Luis Díaz y Roberto Firmino. Así se refirió a la situación:

Luis Díaz tuvo un gran impacto. Sin embargo, lo que no me gusta de la pregunta es que Diogo Jota sea considerado el problema: no era para nada nuestro problema, solo teníamos que mezclarlo. Tuvimos 11 problemas, si quieres, en la primera mitad

Klopp reveló que la charla técnica en el entretiempo fue importante para marcar los errores que estaban cometiendo y cambiar el plan de cara al complemento, punto en el cual el colombiano fue determinante:

En la primera mitad de repente no éramos nosotros, pero en la segunda mitad sí lo fuimos y por eso ganamos el partido

El exdirector técnico de Borussia Dortmund y Mainz 05 dejó en claro que no le gustó que Luis definiera de tijera una acción que le pudo que dar para controlar de pecho y resolver sin mayores complicaciones, haciendo referencia a esta jugada que se presentó a la altura del minuto 55 en La Cerámica cuando la pizarra marcaba el 2-2 global parcial (2-0 en contra):

El segundo tanto, anotado por Díaz, les dio un poco más de tranquilidad a los Reds de Merseyside, aunque el alemán cree que había podido marcar minutos antes si hubiera corregido su definición:

Creo que el primero lo saca con una patada de tijera, si la baja de pecho, pudo haber anotado. El caso es que no es que Luis Díaz fuera la solución, la solución era que nos moviéramos más. Estábamos realmente quietos en la línea del frente. Teníamos a Sadio a la izquierda, a Mo (Salah) a la derecha y Diogo en el centro, y si juegas contra un sistema orientado al hombre, está en sus manos porque les das la pelota y ellos ganan el desafío

Priorizando siempre el juego colectivo y no señalando ni elogiando a sus individualidades, Klopp reiteró en conferencia de prensa que el tiquete a la final se consiguió en un segundo tiempo preparado desde el camerino y con seguridad en su táctica y acciones de juego ofensivas:

La diferencia estuvo en hablarlo al medio tiempo. Dijimos que teníamos que comenzar a hacer lo que queríamos hacer en primer lugar y no entrar en el juego de ellos porque juegan a marcar al hombre y realmente estaban sobre nosotros

Por fortuna para Liverpool, el plan en el complemento resultó de la mejor forma esperaba y en menos de cuatro años, los Reds se instalaron en su tercera final de UEFA Champions League, ahora a manera de revancha contra el equipo español más campeón de todos los tiempos: Real Madrid.

SEGUIR LEYENDO: