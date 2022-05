Anuel AA, tendrá una hija con una colombiana, y no es Karol G

El cantante puertorriqueño Anuel AA, en una fotografía de archivo. EFE/Javier Belver

Anuel AA es uno de los cantantes de Reggaeton más mediáticos de los últimos meses. El artista boricua ha dado mucho de qué hablar en los últimamente y tras su separación con la cantante colombiana, Karol G, su relación con Yailin ‘La más viral’ ha estado en boca de todos. La nueva pareja del momento está pasando por un gran momento, llegando a componer y publicar una canción juntos.

‘Si tu me busca’ es el nombre de la canción que fue lanzada el pasado 31 de marzo del 2022 en el canal del cantante puertorriqueño y ya cuenta con más de 34 millones de visualizaciones en YouTube; sin embargo, la recepción del público no fue la mejor ya que muchos de los comentarios no son positivos.

“Lo mejor de la canción es cuando termina”, “Las leyendas nunca mueren, se entierran solas”, “Dicen que el amor es ciego... pero es que hoy me he dado cuenta que también es sordo”.

Ahora el cantante reconocido por canciones como: “China’, ‘Adicto’, ‘Reloj’, ‘McGregor’, ‘Ayer’, ‘La última vez’, ‘Bebé’, ‘Leyenda’, entre otros, volvió a dar de qué hablar y esta vez no por cuestiones musicales, ya que de acuerdo con la información entregada por el programa ‘El Gordo y la Flaca’, este se convertirá en padre, sin embargo, la madre no es Yailin y mucho menos Karol G.

De acuerdo con la información suministrada, tras una investigación realizada por Tanya Charry, “Anuel tendrá la bebecita que tanto quería” y revelaron que la futura madre publicó en redes sociales:

“¡a la espera de una princesa!, Contando los días para por fin conocer mi más grande bendición. Dios sabía lo que hacía y no pudo haberte mandado en mejor tiempo. Mi alegría de todos los días es sentir tus pataditas e imaginarte en mis brazos. ¡Te amo y no veo la hora de conocerte!”.

Hace un tiempo se especuló sobre la posibilidad de que Anuel había dejado embarazada a una mujer llamada Melissa Vallecilla, que de acuerdo con el programa de televisión puertorriqueño, habían tenido una relación para finales del 2021, antes de que hiciera oficial su nueva relación Yailin y para la época en la que Karol G realizó unos conciertos en Puerto Rico, en donde él incluso llegó a participar sorprendiendo a la colombiana.

Melissa Vallecita es la mujer que dicen, será la mamá de la hija de Anuel AA. Foto tomada del perfil de Instagram de Melissa Vallecita

Univisión señaló que la joven tiene 28 años y reside actualmente en Texas, es de padres colombianos e hizo una prueba prenatal, que le pidió al cantante boricua, y que confirmó el 99 % de compatibilidad con la bebé. Aunque la mujer en mención no es conocida públicamente, de acuerdo con el medio de comunicación, estudió finanzas y ya tiene siete meses de gestación.

La publicación de la futura madre en Instagram ya cuenta con más de 12 mil likes y más de 1.400 comentarios de personas que envían mensajes de felicitación por la llegada del nuevo integrante de la familia. En su cuenta tiene cerca de 77 mil seguidores y solo ha realizado ocho publicaciones, además en la descripción afirma que no cuenta con página de Facebook, Twitter o Tik Tok.

Es importante resaltar que cuando se rumoró sobre la relación del reconocido cantante y Melissa Vallecilla, las cosas no terminaron de la mejor manera ya que poco tiempo después, se confirmó la relación con Yailin ‘La más viral’, luego de que se revelara que la relación entre Anuel y Karol G llegó a su fin.

Esta noticia llega cuando recientemente se habló que la intención de Yailin y Anuel era convertirse en padres, en donde incluso publicaron una imagen de perfil en sus respectivas redes sociales con una caricatura de los dos abrazados, con una cigüeña encima de ellos a punto de entregar un bebé.

