Extradición de Otoniel: candidatos presidenciales reaccionan

Federico Gutiérrez considera que esta extradición es un triunfo para el país.

Este miércoles 4 de mayo fue enviado a Estados Unidos el exjefe del peligroso Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga David, mejor conocido con el alias de Otoniel. El procedimiento de extradición fue ejecutado de inmediato tras tumbar una medida cautelar que buscaba mantenerlo en el país, mientras contaba lo que sabía sobre el conflicto armado ante la Jurisdicción Especial para la Paz.

Sobre este tema se han pronunciado algunos candidatos a la Presidencia de Colombia, que con su opinión dejaron ver su postura ante la extradición de otras personas implicadas con el conflicto.

En el caso de Sergio Fajardo, el candidato de la Coalición Centro Esperanza, aseguró que “siempre es importante, y tenemos que reconocerlo, la captura de un criminal. Este señor era un criminal de marca mayor, sinónimo de destrucción en todos los sentidos posibles”.

No obstante, el matemático anotó que Colombia necesita que le digan la verdad a las víctimas. “Nuestro país está lleno de víctimas que no han sido reparadas, que no saben la verdad y que no han visto la justicia. Que se vaya nos deja con muchos vacíos, porque empezó a hablar, dijo algunas cosas y Colombia tiene que saber la verdad, la verdad de todos sus criminales”.

Por su parte, a través de su cuenta de Twitter, el candidato de la Liga Anticorrupción, Rodolfo Hernández, confesó que está en desacuerdo con extraditar personas con testimonios pendientes.

“Extraditar a Otoniel, o a cualquier otro, antes de que testifique y rinda cuentas es renunciar a la soberanía del país y burlarse de la justicia colombiana. Este gobierno debería ser juzgado”, dijo el ingeniero.

Alguien con una opinión muy distinta es Federico Gutiérrez, candidato por el Equipo por Colombia y segundo en la intención de voto según las encuestas. Para él, Otoniel se convirtió en “uno de los peores criminales que ha tenido Colombia”, de modo que él celebra “que en este momento esté siendo extraditado y que pague por sus delitos”.

Fico espera que “una vez termine de pagar también por esos delitos de narcotráfico y por todo lo que está juzgado en el exterior, también vuelva a Colombia a pagar sus penas y que responda ante sus víctimas y que le responda al país”. También aprovechó para lanzar una bola curva a su contrincante directo, Gustavo Petro, al decir que “las alianzas no pueden ser ni con los corruptos, ni con los violentos ni con los criminales”.

“Lo que sí suena extraño es ver tantos defensores de Otoniel desde otros sectores político y sociales. No, Otoniel es una persona que le ha hecho mucho daño a Colombia”, ironizó Gutiérrez.

La candidata del partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, señaló que la extradición de Otoniel correspondería al excepcional 3 % en el que los homicidios no quedan en la impunidad —pese a que Estados Unidos no lo solicita por eso—.

Betancourt también manifestó que tiene la tranquilidad de que salvaguardarán su vida en Estados Unidos, que en el país del norte no podrá fugarse y que un equipo de fiscales podría viajar para que Úsuga David diga lo que sabe.

“Para las víctimas es muy importante la verdad de Otoniel. Sabemos que él tiene secretos sobre personas importantes. Adicionalmente, de todos los hechos sangrientos en los cuales se ha visto involucrado. Así que, más allá de la significación del narcotraficante por lo cual se lo llevan, para Colombia es muy importante tenerlo a disposición para que nuestra justicia vaya y lo interrogué con todas las garantías de ley y, sobre todo, para que la verdad se sepa en Colombia”, añadió.

Enrique Gómez Martínez, candidato del Movimiento de Salvación Nacional, envió un video a través de la misma red social acompañado con un curioso mensaje:

“Lamento mucho por los que estaban pidiendo a gritos Perdón Social para alias Otoniel. Ojalá le lleve achiras y chocoramo a Saab en Estados Unidos a ver si cuentan todo lo que tienen que decirnos sobre estas elecciones en Colombia”, aseguró el sobrino de Álvaro Gómez.

En el video, Gómez Martínez dijo que la extradición de Otoniel era “algo necesario para cumplir con los objetivos de política criminal. Los llorones que querían guardarlo aquí en el país no se sabe bien qué buscaban: si silencio o si favorecer, precisamente, a esas mafias del cultivo que ese terrible y oscuro personaje representa”.

El candidato pidió que la justicia estadounidense sea inflexible con el exjefe del Clan del Golfo “y no nos lo devuelvan: que se quede por allá bien guardadito durante muchas décadas”.

Por su parte, John Milton Rodríguez, candidato de Colombia Justa Libres, anotó que con Otoniel “no nos podía pasar lo que pasó con Santrich” —exguerrillero firmante del acuerdo final que sería extraditado por un entrampamiento judicial y finalmente decidió fugarse y armarse de nuevo—. Pidió que Úsuga responda por todos sus delitos.





“Que responda también ante las víctimas que él sentenció a la muerte, a la injusticia, al destierro. Son muchos los delitos, es mucha la maldad cometida, y no solamente para él, sino que todos aquellos delincuentes de esta naturaleza y este nivel tiene que experimentar las consecuencias contundentes del peso de la ley”, dijo el pastor evangélico.

Al cierre de este artículo, ni Gustavo Petro ni Luis Pérez se habían pronunciado sobre este particular.

