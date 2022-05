¿Qué pasó con Sara Corrales y su prometido?, seguidores se percataron de posible ruptura

Sara Corrales habría entrado al mercado del usado, rumores aseguran que terminó con su pareja. Foto: Instagram @saracorrales

En noviembre de 2021 Sara Corrales presumió a través de sus redes sociales el hombre por el cual había dejado la soltería y el anuncio lo hizo a través de una ronda de ‘preguntas y respuestas’ a la que denominó “¡Que empiecen pues las preguntas!”, inmediatamente sus seguidores no perdieron la oportunidad para preguntarle por su novio: “¡Es una cosita deliciosa mexicana!”, respondió la antioqueña acompañada de un emoticón de diablo morado.

Cabe mencionar que sobre la relación comenzó a especularse a principios de 2021, ya que en los principales titulares de la prensa rosa en el mundo del entretenimiento empezaron a hablar de su relación con el mexicano Rafael Gutiérrez, quien hizo presencia en el cumpleaños de la mamá de la paisa.

Ese mismo mes, Rafael volvió a visitar Colombia y en esta oportunidad fue recibido con comida típica de la región en el que estuvieron incluidos la bandeja paisa, el chicharrón, chorizo, aguacate y le preguntaron: “¿Para darle la bienvenida a quién?” y muy orgullosa mostró a su pareja, quien respondió: “Al novio”, a lo que ella replica: “A este papacito”.

Meses después, en febrero de 2022 cuando la pareja ya llevaba algunos meses de relación se comenzó a especular en redes sociales sobre el anillo de compromiso de la actriz, una joya que lució mientras se encontraba de paseo por Europa, pues meses antes había respondido que estaba interesada en contraer matrimonio pero que de esto no dependía únicamente su felicidad.

“Sí me gustaría casarme, si me gustaría tener hijos, familia, pero si no pasa te aseguro que no pasa nada, porque mi felicidad no depende de si estoy casada o no, entonces bienvenido lo que sea”, fue la respuesta que brindó en aquel entonces Sara Corrales.

Pero fue este 3 de mayo que el programa de chismes ‘Lo Sé Todo’ compartió en sus redes sociales la información que asegura que la actriz ya no está con su pareja, ¿el motivo?, las fotografías que tenía la paisa con el actor mexicano desaparecieron por completo de su perfil oficial de Instagram.

“Todo parece indicar que la famosa actriz colombiana Sara Corrales ya no llegaría al altar, pues ha borrado todas las evidencias de su compromiso”, indicó el medio de comunicación en cabeza de su presentador Ariel Osorio.

La publicación que reposa en el Instagram del programa ya supera las 131.000 reproducciones y más de 1.300 ‘me gusta’ y algunos de los seguidores también expresaron sus opiniones al respecto pues quedaron aterrados al enterarse de la noticia.

“Eso no es raro, lo raro sería que se casara”; “hace poco mostró el anillo y el viaje con el novio por Europa”; “normal, ella cambia de novio cada 6 meses”; “eso se sabía desde el comienzo, máximo les duran 3 meses y después a coleccionar anillos como Jennifer López”; “eso no es normal, algo debe de tener ella que los tipos se le abren a los 3 meses”; entre otros.

Un poco de la carrera actoral de Sara Corrales

Dejando su pasado como concursante en ‘Protagonistas de Novela’ (2003), la paisa cuenta con una nutrida carrera actoral. Ha plasmado su talento en este campo en ‘Todos quieren con Marilyn’ (2004), ‘La marca del deseo’ (2007) y ‘Vecinos’ (2008) por el lado de Colombia. En cuanto a producciones extranjeras ha trabajado en: ‘El señor de los cielos’ (2013), ‘La doble vida de Estela Carrillo’ (2017),’’Quererlo todo’ (2020), y la lista podría seguir.

