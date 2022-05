Así respondió Liceth Córdoba cuando sus ‘haters’ la llamaron “predicadora”

Liceth Córdoba respondió de forma contundente a los ataques que enviaron sus haters a través de las redes sociales. Tomada de Instagram @licethcordobar

Después de la calma que había reinado entre Lowe León y Andrea Valdiri y tras las fotos de la reunión de la madre del cantante con Adhara, hija de las celebridades, el sábado 30 de abril se conoció un nuevo pronunciamiento por parte de la expareja de la bailarina, en el que sin mencionar el nombre de la recién casada, envió unas fuertes indirectas en las que además la acusó de hacer brujería para que algunas cosas en la vida de sus cercanos no fluyeran.

“Le prometiste a Dios dejar la brujería atrás para ser una nueva persona y tienes tatuado eso en tu cuerpo. Haz honor a tu palabra y compromiso”, expresó inicialmente Lowe León a través de sus ‘InstaStories’.

Posteriormente, apareció Andrea Valdiri a través de sus redes sociales para responder contundentemente a las acusaciones de León con respecto a este y otros temas que el cantante tocó en su publicación. Allí, la barranquillera, que se encontraba al interior de una piscina se despachó.

“Cuando tienes a Cristo en tu corazón, no te cabe ni siquiera la palabra brujería en tu boca. Entonces no seas hipócrita, que todos los días sales con una Biblia, me hablas de ella y, de repente, también me hablas de brujería. Si lo haces es porque la conoces”, respondió La Valdiri.

Armado el revuelo, solamente faltaba que Liceth Córdoba, actual pareja de Lowe León se expresara al respecto. Sin embargo, las cosas se tornaron de otro tinte cuando sus ‘haters’ comenzaron a atacarla por cuenta de las afirmaciones de su pareja la señalan de ser la ‘predicadora’.

“Ella es la predicadora”, le escribieron a Córdoba en sus publicaciones, a lo que Liceth respondió: “mucho gusto, me presento, Pastora para usted. ¿Cómo más es que me dicen? Te mando un besito así seas un perfil falso. Feliz noche querida, seguramente eres una mujer”.

Le puede interesar: Fiscalía asegura que exembajador Sanclemente sí ordenó destruir toda la evidencia de la ‘narcofinca’

Pero esta no fue la única respuesta que entregó la abogada a través de sus redes sociales, porque los ataques fueron constantes y a medida que entregaba más réplicas a los comentarios de sus detractores, así mismo fue brindando cada una de las reacciones.

“¿Contexto?”, escribió un seguidor, a lo que Córdoba respondió: “Te pongo en contexto desde hace muchos años siempre comparto los mensajes diario de la biblia desde antes de este locurero público. En fin eso es motivo de burla para algunos. Lo más bacano es que entre más me critiquen más me motivan a seguir compartiendo la palabra. Que viva la predicadora”, escribió Liceth Córdoba en otro de los comentarios que le pidieron aclarara lo que estaba ocurriendo.

Liceth Córdoba no se quedó callada ante los ataques de sus haters y así respondió. Tomada de Instagram @rechismes

Sin embargo, no todo fueron ataques en contra de la abogada pues algunos de sus seguidores dejaron algunos comentarios hablando mal de Lowe León y mencionaron que se aprovechaba de su condición para insultar a una mujer y obtener fama a costillas de ella’: “un boquerón que habla de una mujer para tener fama”.

Ante estas palabras, Córdoba nuevamente respondió con una contra pregunta “¿cómo se le dice a las mujeres boconas?”. Argumentando que no está defendiendo a nadie pero tampoco se debe permitir que una mujer hable mal de un hombre sin que este pueda defenderse de la misma manera.

Y agregó: “… lo peor es que las personas que critican tanto, son las que más piden equidad, respeto e igualdad de género. Besito de buena noche a ti que estás detrás de este perfil falso”.

La respuesta de Liceth Córdoba a los ataques en redes sociales. Tomada de Instagram @rechismes

SEGUIR LEYENDO: