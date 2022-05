Alcalde de Envigado pidió reforzar su seguridad tras recibir amenazas de muerte

En la imagen, Braulio Alonso Espinosa, alcalde de Envigado. Foto: Twitter @braulioEMarquez

En los últimos días, el alcalde de Envigado, Braulio Alonso Espinosa, denunció que recibió amenazas de muerte de un número desconocido a través de su teléfono celular. El funcionario explicó que esta es la primera ocasión que recibe avisos intimidatorios desde que asumió el cargo, en el 2020.

“Me llega este mensaje. Como alcalde y ciudadano rechazo totalmente las posiciones violentas en los procesos democráticos. ¿Muerte? Seguiré trabajando por Envigado sin pausa”, sostuvo Espinosa mediante su cuenta de Twitter, donde subió una fotografía de las amedrentaciones.

Tras conocerse sobre estos hechos, el mandatario local presentó la denuncia ante las autoridades, que anunciaron que ya se encuentran investigando el origen de estos mensajes para dar con los responsables. Además, la fuerza pública señaló que es preocupante que las organizaciones criminales tengan los números personales de los funcionarios, y aún más en época electoral en la que suelen incrementar esta clase de situaciones.

“Este mensaje me pareció supremamente delicado, por ese motivo, lo hicimos público nosotros desde Envigado, porque no puede ser que a un alcalde le lleguen estos mensajes en un país en plena contienda política”, apuntó.

Posteriormente, en entrevista con RCN Mundo, el mandatario de Envigado dejó clara su postura respecto para rechazar “posiciones violentas en puestos democráticos”. Además, confirmó que no es el único alcalde de la región que ha recibido avisos de muerte: “Ningún ciudadano debe ser objeto de estas amenazas vengan de donde vengan. Simplemente las autoridades deben investigar estos hechos porque hay otro alcalde que también en el departamento de Antioquia también expresaba que le llegó este mismo mensaje personalizado”.

De acuerdo con el funcionario, se trata del alcalde de Granada, Freddy Castaño, quien también recibió el mismo mensaje en su celular. “Parece ser una estrategia sistemática, una cadena de mensajes masivos a muchos ciudadanos en el país. Una estrategia planeada de intimidación con mensajes que generan pánico y violencia, pero que le esté llegando a los mandatarios es mucho más grave, porque representamos la institucionalidad”, concluyó.

Se espera que Espinosa, así como otras autoridades municipales, establezcan nuevas medidas en la ciudad luego de llevar a cabo un consejo de seguridad. Además, el funcionario solicitará un refuerzo de escoltas para velar por su integridad y la de sus familiares.

Recientemente, el alcalde Braulio Espinosa estuvo envuelto en una polémica en Twitter, luego de que le diera ‘me gusta’ a un trino con la siguiente afirmación: “En Medellín no tenemos alcalde, pero si tenemos presidente”. Junto al texto aparecía una imagen que tiene la fotografía y los logos de la campaña de Federico Gutiérrez, candidato del Equipo por Colombia.

Esta situación ocasionó que Esteban Restrepo, coordinador de la campaña de Gustavo Petro en Antioquia, lo criticara por presúntamente tomar partido en las eleccinoes presidenciales: “Quiero creer que esta participación en política en favor de Fico y ataque al alcalde de los ciudadanos de Medellín fue un error de su equipo y no su sentir. Esperamos una respuesta”.

Poco tiempo después, el mandatario de Envigado respondió ante los señalamientos: “Estimado Esteban, total respeto por usted y por el alcalde de Medellín, en mis publicaciones siempre hago alusión a mis ejecuciones y no me he pronunciado nunca en favor de ningún candidato. Ya estamos investigando una infiltración a nuestra red de Twitter”.

A falta de menos de un mes para la primera vuelta presidencial, la Misión de Observación Electoral (MOE) reveló, a través de un comunicado, que esta es la época preelectoral más violenta en los últimos 12 años, registrando al menos 581 agresiones.

