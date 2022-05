Familias que había huído por los enfrentamientos armados entre grupos ilegales regresaron a la Sierra Nevada

Entre la zozobra y esperanza familias retornan a la Sierra Nevada luego de huir de acciones armadas de grupos ilegales, aunque cerca de 400 campesinos volvieron a sus casas el fin de semana, otras personan prefieren esperar en los resguardos habilitados en Ciénaga Magdalena, por temor a los enfrentamientos entre el Clan del golfo y la banda Los Pachencas.

Hace algunas semanas atrás la Defensoría del Pueblo había sido comunicada sobre el desplazamiento masivo de más de 1.000 personas de la Sierra Nevada de Santa Marta hacía el casco urbano con el objetivo de protegerse de los enfrentamientos armados entre los grupos criminales del Clan del Golfo y Los Pachencas que se disputan el dominio del territorio en la zona.

Este fin de semana la Defensoría del Pueblo informó que gracias a las acciones de las autoridades administrativas y militares, se logró despejar un corredor para que las familias que huían del terror provocado por estas estructuras criminales retornaran a sus casas. Aunque llegó ha registrarse información de posibles explosivos sin detonar en el corregimiento de Siberia, las autoridades aseguraron el control de la zona.

“Se logró el retorno voluntario, seguro y con garantías de dignidad humana de las casi mil familias que habían sido desplazadas de la Sierra Nevada de Santa Marta, por cuenta de las acciones de los grupos armados ilegales”, señaló cuando se dio a conocer la noticia del retorno el defensor Nacional del pueblo Carlos Camargo.

Por su parte Gerardo Melo, General del Ejército Nacional, indicó que las fuerzas armadas nacionales estarán dispuestas a brindar seguridad en la zona azotada por los enfrentamientos entre las estructuras criminales. “El compromiso con estas comunidades es seguir con las operaciones para protegerlos de los grupos armados y así lograr la tranquilidad en el sector”.

Pese a los esfuerzos realizados por las autoridades, aún hay familias de campesinos que prefieren no retornar por el momento a sus hogares ya que tienen temor de que vuelvan a presentarse los hostigamientos armados entre el Clan del golfo y la banda Los Pachencas.

En algunos testimonios brindados por campesinos desplazados al diario El Tiempo, afirman que no regresan aún debido a que tan pronto se retiren las fuerzas militares los enfrentamientos entre los grupos dedicados al narcotráfico continuaran en la región: “La demora es que las instituciones armadas reduzca su pie de fuerza para que estos actores ilegales vuelvan a aparecer y se repita el terror que ya vivimos”.

Otro de los testimonios brindados al medio de comunicación fue por parte del campesino Luis Jiménez que señaló que pese al miedo que puede generar los enfrentamientos armados, la única opción que tienen ellos es regresar a sus hogares: “aunque es inevitable sentir miedo, estamos confiando en la institucionalidad. Nuestros ranchos es lo único que tenemos, así que es la única opción viable”.

Por su parte el candidato presidencial por la Coalición Esperanza, Sergio Fajardo, aprovechando que se encuentra en Santa Marta, se refirió a los hechos violentos que han ocurrido y señaló que el actual gobierno no ha hecho acciones concretas por acabar con el tráfico de estupefacientes.

“No se ha hecho seguimiento a esos grupos que se han asentado en el Magdalena y no hay derecho que sabiendo que iban a volver, porque todos sabíamos que volverían a delinquir en el sector, porque es un territorio en disputa de las rutas del narcotráfico, el gobierno de turno no hizo nada, así que este gobierno de la ‘seguridad democrática’, es el que nos está entregando este país con todas estas condiciones de inseguridad, de manera que no podemos olvidarnos de eso”, señaló Fajardo.

Mientras familias regresan a sus hogares, otros esperan en los refugios habilitados en Ciénaga. Hay familias que tienen a los hombres en las casas cuidando las pertenencias y esperando a que se estabilice la situación para que avisen a todos que ya pueden retornar con ‘tranquilidad’. “Allá en la casa se quedó mi esposo cuidando las cosas. Él nos avisará cuando de verdad el panorama sea seguro para nosotros. Entonces en ese momento sí espero volver para estar juntos la familia completa”, indicó Clarena Pérez, señalando lo anteriormente mencionado.

