Esta noche Independiente Medellín visitará en Ecuador al colero del grupo por la Sudamericana

El rojo de la montaña quiere la primera plaza de su grupo (Colprensa)

Los equipos colombianos quieren seguir sumando puntos en los torneos internacionales; tanto Independiente Medellín, como Atlético Junior, Deportes Tolima y Deportivo Cali, son la representación principal de Colombia en la región. Esta noche, el Poderoso de la Montaña buscará disminuir margen con la punta del grupo, pues tras caer como local en la fecha pasada, está obligado a buscar la victoria como visitante, por su parte, el rival que es 9 de octubre está obligado a sumar y hacer respetar su casa, pues reposa en el fondo de la tabla de posiciones.

El cuadro de Julio Avelino Comesaña, llega esperanzado teniendo en cuenta su buen presente en el torneo nacional, pues se ubica quinto en la tabla general después de una campaña aceptable. Ya consiguió su pase a la fase final del torneo, pues el empate en el clásico paisa ante Atlético Nacional, le sirvió para sumar y conseguir la clasificación a los cuadrangulares; al día de hoy el DIM aspira a los primeros lugares, pues en la quinta plaza tiene 31 puntos, tan solo a siete unidades del líder que es Deportes Tolima.

Por su parte, 9 de octubre no rinde en Ecuador, el cuadro celeste está en el fondo de la tabla y en la última fecha sumó una derrota. A pesar de las variaciones del cuerpo técnico, el equipo no fluye y los resultados se escapan. Los ecuatorianos tienen tan solo seis puntos y reposan en la posición número 16, estos factores comprometen directamente la permanencia del cuerpo técnico y el devenir del conjunto guayaco. No obstante, la última carta ya está sobre la mesa, pues una victoria los metería nuevamente en la pelea, y aunque deberían depender de otros resultados, la localía podría ser un beneficio directo para este club.

Nominas tentativas

Los dirigidos por Juan Carlos León tendrían algunas novedades, sin embargo, la base del equipo sería la misma; destacando la presencia de Geovanny Nazareno, el exnacional con ‘el tri´ y baluarte de la defensa celeste y en la zona creativa la eventual aparición de Harrison Mojica, el colombiano que quiere sumar en el equipo del sur ecuatoriano. El equipo del ‘profe pechón´ formaría de la siguiente manera:

J. Pinos, G. Nazareno, K. Becerra, A. Cisneros, M. Cangá, D. Luna, R. Jaramillo, J. Cazares, M. Da Luz, H. Mojica; N. Williams.

El onceno del uruguayo Julio Avelino Comeseña, tiene una baja sensible, pues Jean Pineda no se encontrará en la tolda titular, ahí entraría Andrés Ricaurte para deleitar con la magia que mostró en torneos pasados, no obstante, el partido no será fácil y será necesario que, si el Medellín quiere asegurar el necesario, lo busque desde los primeros minutos del partido, utilizando la proyección de la dupla entre Vladimir Hernández y Luciano Pons. El conjunto de la capital de la eterna primavera, sacaría el siguiente once al campo de juego:

A. Mosquera Marmolejo, J. Mosquera, V. Moreno, A. Cadavid, G. Gutiérrez, D. Loaiza, A. Arregui, A. Ricaurte, B. Castrillón, V. Hernández, L. Pons.

Estos dos equipos ya tienen un antecedente en ‘la otra mitad de la gloria’, pues en la segunda jornada de la Copa Sudamericana, Independiente Medellín recibió al 9 de octubre en el estadio Atanasio Girardot y consiguió un importante resultado. 2 a 1 fue la victoria para el conjunto paisa, que, gracias a las anotaciones de Vladimir Hernández y Bryan Castrillón, sumaron los tres puntos en condición de local. Deportivo Independiente Medellín en tercero del grupo con tan solo 4 puntos, mientras que 9 de octubre es ultimo con una unidad.

El partido se jugará a las 7:30 p. m. en el estadio Modelo Alberto Spencer de la ciudad de Guayaquil, bajo la justicia del árbitro boliviano Ivo Méndez Chávez.

SEGUIR LEYENDO: