Cintia Cossio reveló las razones por las que salió de Acapulco Shore

Foto: Instagram @yefersoncossio

La influenciadora Cintia Cossio, reconocida por el contenido que hace en redes sociales y por su lazo familiar con la también figura de redes de sociales Yeferson Cossio, explicó las razones por la cual salió del programa de televisión de MTV, Acapulco Shore. Cossio aseguró que, en su momento, no cumplía con las normas que exigía el formato, entre ellos, tener pareja. Para aquellos días, Cintia se encontraba casada con Jhoan, lo que no era permitido.

“Bueno, primero, yo era una niña creí que había cogido el cielo con las manos cuando me propusieron pues todo lo del programa. Como les digo es una oportunidad que agradezco mucho, pero hoy en día siento que cometí muchos errores como eso; negar (a Jhoan)”, dijo.

“No lo negué, porque él y yo lo hablamos antes de. Como, ey, mirá que en las condiciones del programa me exigen no tener pareja. Él me dijo: Amor, vaya y haga lo que tenga que hacer. Como ustedes saben no hice un c*lo, se me hizo achí, pero sí, o sea, se me hizo achí. No achí de que ay sí me dio miedo, sino que, o sea, no me sentí cómoda conmigo misma, entonces de hecho yo iba era como participante, no como invitada, pero me sacaron antes de, por sonsa”, agregó Cossio. Esto ocurrió en el 2018.

El pasado 28 de abril, a través de redes sociales, Cintia compartió una imagen de cómo lucían sus dientes antes de someterse a diferentes tratamientos estéticos.

“Estoy súper sorprendida con el revuelo que causaron mis dientes, como si fuera problema que los mostrara y yo los he mostrado demasiado, cuando me practicaron mi penúltimo diseño yo los mostré, incluso hice demasiadas historias en modo piraña”, expresó la influenciadora.

“Por otro lado, los acomplejados que dicen ‘Ay, eso no es feo, uno solo no tiene plata’, parce es obvio que si yo tengo los dientes feos pues los voy a querer arreglar, si no tengo plata paila y si tengo plata, aprovechemos y me los arreglo”, concluyó la creadora de contenido.

Así mismo, el pasado 4 de abril, Cintia relató lo que le había ocurrido en su más reciente viaje a México junto a su pareja y su hermano, quienes asistieron a un festival que se realizó en Tulum, población cercana a Cancún. “Ella se estaba tomando un RedBull con hielo en un vaso y algunas personas se acercaron a tomarse fotos con nosotros, entonces nuestra hipótesis es que alguien le metió algo en la bebida porque comenzó a sentirse mal a los 10 minutos”, explicó Jhoan López, pareja de Cossio.

Al parecer, las personas que se acercaron a tomarse las fotografías con los influenciadores en el festival tenían otras intenciones pues en una intervención de su hermano, este aseguró que fue en el momento en que siete mujeres se acercaron al lugar en el que se encontraban y esto no les gustó a sus acompañantes.

“Efectivamente, encontraron dos sustancias en el organismo de Cintia, así que procedieron a estabilizarla y darle medicamentos ¡Qué vuelta! ¡No entiendo por qué la gente hace esto! ¿Qué tienen en la cabeza? (...) Los medicamentos que le inyectaron la están limpiando y ya no pierde el conocimiento, pues lo perdía cada cinco minutos”, agregó Jhoan López.

“Estamos vueltos mierd*, pero felices y agradecidos con Dios porque todo nos salió bien. Y a modo de consejo: no confíen en nadie, no reciban tragos de extraños, ni agua o algún otro tipo de bebida, ni mucho menos descuiden las suyas por ahí, porque hay gente muy hp que siempre tiene malas intenciones. También les quiero agradecer a todos por sus mensajes y buena vibra”, concluyó López.

