“Uno no regresa a un club donde ha ganado seis títulos”: Juan Carlos Osorio, sobre su segunda etapa en Nacional

Tras dejar la dirección técnica de Nacional, Osorio desembarcó en el América de Cali. (Cortesía Dimayor)

El risaraldense Juan Carlos Osorio es uno de los entrenadores más queridos por la hinchada de Atlético Nacional. Con el cuadro Verdolaga, el extécnico de la selección de México alcanzó seis títulos, pese al difícil comienzo, pues fue resistido por la afición antioqueña.

Sin embargo, el estratega de 60 años supo aguantar las críticas cuando en, 2013, alzó su primera corona con Atlético Nacional, al imponerse en juego de vuelta de la final ante Independiente Santa Fe para dar la vuelta olímpica en el Nemesio Camacho El Campín y celebrar el título liguero.

Para no dejar dudas, ese mismo año logró el bicampeonato con el conjunto paisa, plasmando a la perfección el sistema de rotación por el que ha sido tan cuestionado pero que finalmente le dio resultados en su primera etapa en el banquillo de Nacional.

Después de su paso por el seleccionado Azteca al que dirigió en Rusia 2018 y por el combinado paraguayo donde solo estuvo al frente durante un encuentro amistoso ante Sudáfrica, Juan Carlos Osorio decidió regresar al lugar donde fue feliz.

En 2019 se confirmó el regreso de Osorio a las toldas del Rey de copas, tras los fracasos de Juan Manuel Lillo, Jorge Almirón y Pablo Autuori, respectivamente. No obstante, su segunda etapa en Nacional no fue lo que esperaba y dejo el cargo tras dirigir 50 partidos con un saldo de 22 partidos ganados, 11 perdidos y un total de 17 empates para un rendimiento del 55.33 por ciento.

En diálogo con AS Colombia, Juan Carlos Osorio habló de lo que fue su trasegar por Atlético Nacional y también del presente de la escuadra que hoy es dirigida por Hernán Darío Herrera.

En primer lugar, Osorio resaltó lo que hizo en el cuadro paisa donde ganó seis títulos y remarcó que durante su estadía en la institución fue muy feliz, algo que no ocurrió en otros lugares donde ha trabajado.

“El recuerdo es muy fuerte y me siento parte de. Fue un proyecto que dio grandes frutos a esta gran institución. En Nacional me sentí tranquilo y feliz, en otros proyectos he estado tranquilo, pero no feliz”.

No obstante, fue claro en que su mayor error fue regresar a Nacional tras su pasado exitosos que no pudo amular en su segunda experiencia, donde no se le dieron los resultados tanto en liga como el ámbito internacional.

“Irónicamente ese fue uno de los errores que he cometido en mi carrera profesional porque uno no regresa a un club donde ha ganado seis títulos. Eso es imposible de replicar. Yo me ilusioné con que era el club con el que mayor afinidad tengo, el club con el que más agradecido estoy, la hinchada con la que más me he representado”.

Asimismo, dijo que de lo que más ha aprendido es de los fracasos, y sabe que sus últimos proyectos deportivos los resultados no han sido los mejores y se sigue preparando de la mejor manera para un próximo reto.

“Los títulos están ahí y eso no admite discusión. Eso no lo puede quitar nadie, pero yo creo que se aprende más de los fracasos. (..) Me parece que en los dos últimos proyectos he fracasado, pero ser un fracasado no. Todavía sigo aprendiendo y me sigo preparando. De contar con una nómina importante, yo creo que esa idea de juego se puede ejecutar”.

También se refirió al presente de Nacional en la Liga Betplay como elogió el trabajo de Hernán Darío Herrera que esta como entrenador interino tras la salida de Alejandro Restrepo, y que ha potenciado el nivel de varios jugadores desde que asumió las riendas del club.

