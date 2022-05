Luis Pérez niega vínculos con el paramilitarismo y asegura que no conoce a alias Otoniel

El máximo líder del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, dio a conocer recientemente un listado de nombres en los que aparecen políticos, exmandatarios regionales y funcionarios presuntamente relacionados con el paramilitarismo. El narcotraficante señaló al actual candidato a la Presidencia de la República, Luis Pérez Gutiérrez, de sostener varias reuniones con miembros del cartel.

“Entiendo que este señor Otoniel dijo que no me conoce, yo tampoco lo conozco a él y yo no soy amigo de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). Entre 2003 y 2015, jamás estuve en Urabá”, aseguró Luis Pérez este lunes.

En desarrollo...

