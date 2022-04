Video: Yina Calderón pierde de nuevo su cuenta de Instagram y su madre salió a defenderla

Tomada de Instagram @yinacalderonoficial

El pasado 21 de noviembre de 2021, a través de una publicación en redes sociales, la DJ y empresaria Yina Calderón confirmó que había perdido el acceso al perfil oficial en Instagram que contaba con más de 3.8 millones de seguidores en ese momento. Esta fue la segunda vez que la aplicación de fotos instantáneas que servía como plataforma de marketing para varias de sus empresas le clausuraba su cuenta.

La primera vez que la DJ vio afectada su imagen en redes sociales al perder acceso a su perfil fue a mediados de 2021, al parecer por una publicación que realizó en compañía de uno de sus amigos que nació con baja estatura y el algoritmo de Instagram lo identificó como un menor de edad, por lo que inmediatamente procedieron a clausurar el perfil.

“Tengo que contarles que me inhabilitaron de nuevo y aunque yo pensaba que esta vaina ya había parado, no fue así. Lo acabo de notar y ya no sé ni qué decir, ahora solo tengo el perfil de mi empresa ¡Y sí!, estoy muy baja de nota porque imagínense...”, aseveró en aquel momento.

Y al parecer la situación continúa igual, pues la creadora de contenido reapareció en uno de sus perfiles alternos de Instagram para indicar que estaba sufriendo la misma situación que la afectó hace algunos meses y mencionó que sigue sin entender qué es lo que está pasando, sin embargo, no se dejará afectar nuevamente como ocurrió en el pasado.

“…Yo no sé si llorar, reírme, saltar, no sé … creo que otra vez me inhabilitaron mi cuenta personal, por quinta vez, no sé si tomarme el jugo verde o hacerme unos huevos con calentado, realmente es impresionante, creo que soy la persona que más han inhabilitado en el mundo, quinta cuenta inhabilitada chicos, ¡QUINTA!”, expresó la influenciadora.

Le puede interesar: Paro Nacional en Bogotá: estos son los puntos de concentración para las marchas de hoy 28 de abril

En las imágenes en las que explicaba lo ocurrido, la empresaria se dejó ver bastante desconcertada por lo que está ocurriendo con su imagen en redes sociales y agregó que es algo que sobrepasa la injusticia, sin entender además, a quién le estaría haciendo daño con sus publicaciones.

“…no sé a quién tengo detrás, de verdad hay gente que hace cosas más terribles en Instagram y no inhabilitan, yo tengo a alguien detrás ahí dándole pero igual mi comunidad es demasiado grande, las cuentas falsas que tengo son una chimba”, agregó Calderón a su discurso, que compartió por medio de la cuenta de su empresa.

Aquí el contenido completo de Yina Calderón :

La empresaria compartió algunas dudas que le quedan con respecto a su nuevo cierre de Instagram

Posteriormente, su madre, Merly Ome, compartió la misma decepción que su hija en sus redes sociales en donde tuvo la oportunidad de cuestionarse acerca del hate que le cargan a su hija ocasionando que le afecten la interacción con la comunidad que tiene en línea, así como el trabajo de su empresa y las de la familia.

“Yo me pregunto quién le tendrá tanta envidia a mi hija, quién le tendrá tanta rabia, la verdad no sé qué será … gracias a Dios mi hija es una berraca y no conozco una niña más berraca que Yina, no es porque sea mi hija pero de verdad: se levanta, nuevamente, con la actitud que siempre lleva ella y resulta que la cuenta se la volvieron a bloquear … solo le digo a esa persona que no le deseo que quiten la cuenta, que Dios la bendiga”.

Aquí el contenido completo de Merly Ome:

La progenitora de la empresaria no entiende quién estaría detrás de todos los cierres de cuentas de Instagram de su hija

SEGUIR LEYENDO: