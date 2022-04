Hija menor de Gustavo Petro es víctima de ‘bullying’ en el colegio

Verónica Alcocer junto a Gustavo Petro. Foto: Colprensa-Sergio Acero

La esposa de Gustavo Petro, Verónica Alcocer, se ha mostrado activa durante la campaña del candidato por el Pacto Histórico, recorriendo diversas regiones del país. Este miércoles, por ejemplo, la abogada estuvo presente en el la versión número 55 del Festival de la Leyenda Vallenata, que se llevará a cabo hasta el próximo sábado 30 de abril en Valledupar.

A través de sus redes sociales, Alcocer subió un video bailando durante el evento y tomándose algunas fotos con las personas que se le acercaban. “¡¡SUENAN LOS ACORDEONES Y MOVEMOS LAS CADERAS!! Qué alegría estar gozándome el Desfile de Piloneras en el #FestivalVallenato con sus protagonistas: músic@s y bailador@s ¡Qué viva Valledupar, su cultura y su gente!”, escribió.

En medio de su visita, la mujer oriunda de Sincelejo aseguró, en diálogo con Blu Radio, que sus viajes por Colombia iniciaron hace algunos meses con el objetivo de “construir una actividad propia”. Sin embargo, también aprovechó para revelar algunos detalles de su vida personal y cómo ha sido el acompañamiento a Petro durante la campaña.

Uno de los aspectos que mencionó fue que su hija menor, Antonella, de 14 años, ha sido víctima de bullying en el colegio. “Mis hijos saben que estamos construyendo, lo saben perfectamente, lo aceptan y lo comprenden, a pesar de que les da duro el tema de los ataques”, manifestó en primer lugar.

“Mi hija pequeña sufre bullying en el colegio, lo que la ha llevado de pronto a no querer regresar. Pero han hecho un trabajo muy interesante con ella, con apoyos psicológicos. Siempre adelante, fortaleciéndola, entendiendo que no todo lo que nos vamos a encontrar es bueno, la vida es así”, apuntó.

Sin embargo, según explicó Alcocer, se le ha enseñado a no responder con violencia ante las agresiones. “Como familia le hemos transmitido que no preste atención y que no se vaya al enfrentamiento con quienes la atacan. Es difícil para una niña de esa edad comprender esto”.

Por otro lado, la cónyuge del líder de la Colombia Humana afirmó que, aunque ha podido conocer de primera mano experiencias positivas durante sus recorridos, hay otros casos que invitan a reflexionar sobre la realidad del país. “Las madres que me encontré de la masacre de los 12 jóvenes en Buenaventura, los sacan engañados a una cancha de fútbol y los matan. Las encontré destrozadas. Una de ellas tiene tres hijos muertos, uno en la masacre de Buenaventura y dos más en otro evento violento”.

Alcocer es oriunda de Sincelejo, Sucre, en un hogar con ideología política de derecha; su padre es admirador y compartía las ideas de Álvaro Gómez Hurtado. Sin embargo, ella tiene una visión diferentes de país. Pese a que estudió derecho, nunca lo culminó, pues se dio cuenta que su pasión y vocación era el arte. Actualmente, incluso, es una de las grandes impulsoras de la moda colombiana.

Gustavo Petro tiene cinco hijos. El más reconocido, seguramente, es Nicolás Petro. Este ha estado presente en varias apariciones públicas y es diputado del departamento del Atlántico. Es fruto de la relación que tuvo el exsenador con Katia Burgos.

El hoy candidato presidencial tuvo una relación sentimental con Luz Herrán Cárdenas y producto de esa unión nació Andrés Gustavo Petro, quien recibió asilo político en Canadá, y Andrea Petro, que vive en Francia, donde estudió, se casó y ya tiene dos hijos. Y en su actual matrimonio con Verónica Alcocer tuvo dos hijas, Sofía y Antonella Petro, las cuales, hasta hace muy poco, se mantenían alejadas del público.

