Estos serán los puntos de concentración en Medellín para la jornada de protesta del 28 de abril

Para este jueves 28 de abril en las principales ciudades del país se han convocado marchas y actividades culturales para conmemorar el primer año del Paro Nacional que duró un poco más de tres meses y en el que fallecieron 46 personas (44 civiles y dos uniformados), según un informe de la ONU. En Medellín, se preparan actividades desde las 10:00 a. m. en diferentes puntos, mientras que la administración declaró el estado de alerta máxima.

Las autoridades locales han advertido a los ciudadanos sobre las posibles infiltraciones de grupos armados en las protestas, es por eso que, desde las 4:00 p. m. del miércoles, se instalaron dos puestos de mando unificado (uno en el área metropolitana de Medellín y otro para cubrir el resto del departamento) en los que se monitorearán las marchas en la ciudad y Antioquia.

La principal convocatoria que se ha hecho en redes sociales es por parte de la denominada Primera Línea, quienes empezarán a llegar desde las 9:00 a. m. al Parque de la Resistencia o Parque de Los Deseos, en el nororiente de la ciudad, y de allí saldrán a las 10:00 de la mañana. Aunque la ruta aún está por establecer, se sabe que realizarán un recorrido por las calles de Medellín y, finalmente, llegarán hasta el Parque de Las Luces para celebrar el primer año del ‘estallido social’.

Otros puntos que tendrán concentraciones desde las 10:00 de la mañana pueden dar cuenta del posible recorrido que harán quienes salgan desde el Parque de la Resistencia:

- Avenida Barranquilla, frente a la Universidad de Antioquia

- Universidad Nacional sede Medellín

- Politécnico Jaime Isaza Cadavid, Avenida Las Vegas

- Búnker de la Fiscalía, Carrera 64 con calle 67

- Avenida Oriental, sector Edificio de los Espejos

- Punto Cero, Universidad de Antioquia

- Calle San Juan, Parque de los Deseos

- Centro Administrativo La Alpujarra

- Parque de las Luces

Se espera que antes de las 10:00 de la mañana varias personas se reúnan en el corregimiento San Cristóbal, en donde realizarán una “olla comunitaria” con la que esperan apoyar las marchas, desde allí llegarán al Parque de la Resistencia para dar inicio a las movilizaciones.

De la misma forma, en Itagüí se hará un plantón cultural conmemorativo a la 1:00 p.m. en el Parque del Artista de Itagüí, en el sur del Valle de Aburrá. También se podrían convocar concentraciones en el acceso al morro de Moravia en la Avenida Regional con calle 77.

La advertencia de las autoridades

En las últimas horas, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, sorprendió con sus trinos invitando a no marchar a raíz de una alerta que identificaron las autoridades. “Pilas, no marchen mañana 28 de abril 2022. La marcha será infiltrada para afectar elecciones. No caigan en la trampa”, escribió el mandatario local.

Las declaraciones del alcalde Daniel Quinteo se dieron luego de un consejo de seguridad con las autoridades de la Gobernación de Antioquia se determinó que hay una alerta de infitraciones en las marchas de este 28 de abril, razón por la que se reforzó la seguridad en la capital y el resto del departamento. Desde la Gobernación anunciaron que habrá 2.000 efectivos de la Policía Nacional en los 10 municipios del valle de Aburrá y 5.797 soldados para el resto del departamento.

“Tenemos unas alertas específicas de las cuales ya tomamos correctivos y ajustamos el dispositivo de policía y fuerzas militares pero esperamos que mañana transcurra una movilización pacífica y que los ciudadanos estén tranquilos porque vamos a preservar sus derechos”, manifestó Gustavo Niño, Viceministro de Veteranos y del Grupo Social y Empresarial de Defensa.

Por su parte, el general de la Policía, Gustavo Franco, señaló que “las acciones que normalmente se dan son daños a la propiedad pública o privada y afectación a la integridad de personas que hacen parte de la manifestación pacífica o de quienes transitan cerca a estas concentraciones. Es un deber por parte nuestra proteger y restablecer los derechos a las personas que puedan ser afectadas”.

