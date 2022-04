Enrique Gómez instauró acción legal contra el Gobierno: “El ministro de Hacienda no tolera la crítica”

Enrique Gómez interpone recurso legal contra el Gobierno por falta de anticipos para su campaña. Foto: REUTERS/Luisa Gonzalez

El candidato presidencial Enrique Gómez, del Movimiento de Salvación Nacional, interpuso un incidente de desacato ante el Consejo de Estado contra el Ministerio de Defensa, dirigido por José Manuel Restrepo.

Los motivos para que el aspirante, que va de últimas en intención de voto en las últimas encuestas, interpusiera esa acción legal, se debe a que la cartera no habría dado los anticipos económicos que Gómez les solicitó para su campaña a la Presidencia.

La querella del sobrino del político conservador asesinado Álvaro Gómez Hurtado también llegó al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil, donde el candidato se refiere el fallo de la Corte Constitucional que revivió su partido y le permitió a él y a los candidatos al Congreso competir en las elecciones de este año.

Al unísono de su acción de tutela, Enrique Gómez le tiró varias pulla al ministro de Hacienda y le explicó las razones por las que, supuestamente, debían darle la plata para su campaña.

“Lo que pasa es que el ministro de Hacienda no tolera la crítica, no tolera que se le diga la verdad sobre su irresponsabilidad en el manejo fiscal y su fracaso en las metas sociales. Y por eso ha decidido que tenemos que demostrar haber sacado el 4% en las elecciones de 2018, eso es imposible porque el movimiento no existía”, señaló Gómez.

El fallo del alto tribunal al que se refiere el aspirante de ultraderecha es el SU 257 de 2021 de la Corte Constitucional, que daría el aval para que el Estado colombiano le entregue dineros que le permitan hacer publicidad y financiar las labores normales de un candidato a algún cargo de elección popular.

“Esa es la clase de estado, que te pide requisitos que no puedes cumplir y que rechazamos desde el movimiento”, expresó el postulante, quien solicitó que el Gobierno le brinde el apoyo “como ordenó la Corte Constitucional”.

Es más, al final de su intervención, el candidato le solicitó al Consejo de Estado, al CNE y a la Registraduría que, si no se cumple con lo expuesto en la sentencia del tribunal, se deben efectuar las multas, sanciones y arrestos pertinentes.

“No cabe duda, que la H. Corte Constitucional siendo consecuente con todo el antecedente antes mencionado, ordenó el derecho a la financiación pública del MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL la cual se materializa con la entrega de los anticipos para los partidos nuevos que entraron en vigencia en el año 2021, para las campañas a Congreso de la Republica y Presidencia de la República en el 2022, sin la supeditación de tales requisitos. La decisión de la Corte se enmarca dentro del espectro jurídico constitucional de otorgar plenas garantías y condiciones de igualdad para la participación en el debate electoral y resultó plena y ostensible desacatada por las entidades objeto del presente incidente”, reza uno de los apartes del documento de 12 páginas que envió Gómez y que fue conocido por este medio.

No es la primera vez que Gómez denuncia ese tipo de situaciones por parte del Estado. Hace unas semanas, en diálogo con Infobae Colombia, el candidato derechista ya había dicho que si el MinHacienda no le daba la plata los entutelaría. “Me tocó acudir a una tutela para el anticipo (de las elecciones) al Congreso y cuando me sale (el dinero del anticipo) me exigen una póliza que ninguna compañía aseguradora en Colombia quiere emitir. Todo el mundo recibe plata del Estado. Mi competidor más cercano, que es el Partido Comunes, recibió 9 mil millones de pesos de gastos de funcionamiento para la campaña. A mí me anunciaron que me van a dar 287 millones y me los entregan en diciembre”, contó Gómez a este portal.

