Mario, de Doctor Krápula, y Lucas Arnau se enfrentaron por Fico, Petro, Duque y hasta Uribe

Duro enfrentamiento entre Mario de Doctor Krápula y Lucas Arnau por la política. Fotos: Colprensa.

Tal parece que el panorama político no pasa desapercibido por los artistas colombianos. Aún más, de cara a las elecciones presidenciales que definirán al sucesor de Iván Duque, y que causaron que en las últimas horas se generara un cruce de comentarios entre dos de los artistas más conocidos del país: Lucas Arnau y Mario Muñoz, vocalista de la banda Doctor Krápula.

Todo inició luego de que Arnau, oriundo de Medellín, lanzó lo que para varios internautas era una indirecta para el candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, a quien el intérprete de canciones como ‘Te doy mi vida’ y ‘De rodillas’ habría relacionado con la corrupción y el narcotráfico.

El comentario de Lucas Arnau se dio en su cuenta de Twitter, donde suma más de 500 mil seguidores, y donde cuestionó a los aliados de quien hoy lidera la intención de voto a la Presidencia de la República.

“Un tipo que negocia con corruptos y narcotraficantes, que no respeta las instituciones, que hace propuestas inviables, que miente a diestra y siniestra y que está rodeado de personas investigadas por corrupción, es un peligro y no puede pretender ser presidente de Colombia”, señaló el cantante paisa.

Su crítica desató múltiples comentarios en redes sociales, así como varias reacciones. De hecho, la publicación ya suma más de 9 mil likes y cientos de reacciones, entre ellas la de Mario Muñoz, también conocido como Subcantante, que dirige la reconocida agrupación de Ska punk.

En su comentario, el vocalista de Doctor Krápula se fue lanza en ristre contra el candidato presidencial del Equipo por Colombia, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, el presidente Iván Duque y el expresidente colombino Álvaro Uribe Vélez.

“Ese que describes se hace llamar Fico y es socio de don Álvaro el terrible y de don Iván el incapaz, amigo Lucas”, señaló Muñoz, conocido por interpretar temas como ‘El pibe de mi barrio’ y ‘La fuerza del amor’.

La respuesta de Lucas Arnau no tardó en llegar, allí se mostró tranquilo y dijo entender las diferencias políticas que los caracterizaba. Es más, hasta le dijo que podían llegar a ser amigos. “Querido Mario, que placer saludarte, cuantos años. Segundo, pues todos tenemos pensamientos diferentes en cuanto a la política, es un tema realmente complejo. Respeto tu pensamiento, así como hacemos musica diferente, eso no quiere decir que no podamos ser amigos, abrazo grande”, señaló el cantante antioqueño.

Duro enfrentamiento entre Mario de Doctor Krápula y Lucas Arnau por la política.

Aunque Mario no le ha respondido, en su cuenta de Twitter hay varias críticas contra el Gobierno nacional. Incluso, ha cuestionado al comandante del Ejército Nacional, Eduardo Zapateiro, quien precisamente hace unos días se enfrentó a Gustavo Petro, lo que desató un show mediático en el país.

“Zapateiro desde siempre pelando el cobre y pelando gente inocente, ahí tienen a su héroe nacional”, trinó el roquero bogotano.

Por su parte, Arnau ha publicado varios mensajes alusivos en defensa del Centro Democrático y con duras críticas hacia el Pacto Histórico. “Ahora nos quieren meter el cuento de un 54% imaginario, de los mismos creadores de: La picota papers, de las notarías para autenticar mentiras, de los billetes impresos, de los que indultan criminales, los mismos de las bolsas con dinero, calculen”, dijo.

Arnau recientemente también dio de qué hablar por los 25 días que estuvo internado en una clínica de Medellín, después de que la cirugía de trasplante de rodilla a la que se sometió se le infectara por una bacteria, lo que obligó a los médicos a intervenir quirúrgicamente al cantautor colombiano cinco veces más.

“He vivido unos momentos muy felices, aunque parezca que no por la situación en la que estoy. Por ejemplo, he pasado momentos espectaculares con mi familia, esto nos ha unido impresionante. Mi hermana vino desde USA a visitarme, y tuvimos la oportunidad de tener conversaciones”, expresó Arnau, en la primera parte de una publicación en sus redes sociales.

SEGUIR LEYENDO: