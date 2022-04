La verdad sobre el jugador “colombiano” que dejaría a Ecuador sin cupo al mundial de fútbol

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Chile v Ecuador - Estadio San Carlos de Apoquindo, Santiago, Chile - November 16, 2021 Ecuador's Pervis Estupinan celebrates scoring their first goal with Ecuador's Byron Castillo Pool via REUTERS/Alberto Valdes

Las alarmas se encendieron en Ecuador en los últimos días después de que circulara en las redes un documento que supuestamente vincularía al futbolista de su seleccionado Byron Castillo con otra nacionalidad. De esta situación estuvo muy pendiente la Federación Colombiana de Fútbol y la Federación Chilena de Fútbol, especialmente esta última quien inicio investigaciones para entablar acciones legales que buscarán darles una oportunidad para jugar la Copa del Mundo Catar 2022.

El medio chileno La Tercera interrogó a Carlos Manzur, vicepresidente de la federación ecuatoriana de fútbol, allí fue puntual diciendo que no había anda irregular y que de hecho fue un tema que se manejó de la mano de Gustavo Alfaro, seleccionador de Ecuador, para evitar inconvenientes:

“La selección de mayores esperó hasta que eso estuviera corregido para incorporar al jugador a su plantilla. Insisto: el jugador ha participado en varios torneos internacionales desde formativas, como seleccionado nacional”.

El dirigente aprovechó la oportunidad para referirse al supuesto interés de la selección Colombia en contratar a Gustavo Alfaro una vez terminara su participación con Ecuador en el Mundial de Fútbol, “ Créanme que, entre esto, que Gustavo Alfaro es ya técnico de Colombia y una decena de rumores más, es demasiado tiempo para perder ”.

Más detalles se han conocido sobre el caso de Byron David y el motivo de la confusión. El periodista de DirecTV Sports, Diego Arcos, en entrevista con Blu Radio explicó que la confusión nace a partir del parecido del nombre con su hermano, quien, si nació en Tumaco, Nariño

“Él tiene un hermano, que está fallecido y se llamaba Bayron Javier, y Byron, es Bayron David, yo fui a ver al lugar, a General Villamil y en la máquina saqué el partido de bautismo y sale que es de Guayaquil, lo pude comprobar que era ecuatoriano, pero el hermano sí nació en Colombia”.

Las Eliminatoria Sudamericanas ya concluyeron con Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador ubicados en los cuarto puestos que otorgan el pasaje directo a la cita en Qatar. Al mismo tiempo, Perú quedó en el quinto lugar y deberá disputar el repechaje el 13 de junio ante el ganador de la llave que disputarán previamente Australia y Emiratos Árabes Unidos como representantes de Asia.

El día que Gustavo Alfaro habló en medio de las Eliminatorias del caso de Byron Castillo

Gustavo Alfaro habla del caso de nacionalidad de Byron Castillo en Ecuador

Los inconvenientes por la supuesta nacionalidad colombiana de Castillo venían de antes de su convocatoria con la Selección de Ecuador. Pero el caso tomó notoriedad una vez que fue considerado por Alfaro para ser llamado con la camiseta nacional. El entrenador argentino y la federación prefirieron ser cautos respecto a su citación y no se apresuraron hasta tener sustentos legales. De hecho, el lateral derecho no fue convocado hasta la Fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas e inclusive se perdió la Copa América que se llevó a cabo en Brasil en 2021.

Alfaro declaró en su momento: “ Para tomar una decisión de la cual me haga 100% responsable, debo estar absolutamente convencido que no arriesgo a la Selección. La convocatoria es toda mía la responsabilidad. Me puedo equivocar en una cuestión táctica o en un cambio, pero no en cuestiones puntuales que son muy sensibles ”.

SIGA LEYENDO: