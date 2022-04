“Me daba miedo no poder hacerlo”: Sandra Melissa Torres, la protagonista de ‘Amparo’ que ganó premio en Cannes

(Cortesía DOC:CO).

Faltan solo 24 horas para el estreno de Amparo en las salas de cine colombianas. La película dirigida por Simón Mesa y protagonizada por la antioqueña Sandra Melissa Torres, quien recientemente ha sido premiada como Mejor Actriz Revelación en la Semana de la Crítica de Cannes. Antes de esta película, Torres no había tenido ninguna experiencia actoral seria y es la más sorprendida con el galardón. Ha comentado ya en entrevistas que no cabe de la emoción y aún no termina de creérselo.

En diálogo con Caracol Radio, la actriz contó que en el momento en que escuchó su nombre en la ceremonia de premiación no supo qué hacer o qué decir. Lo único que pudo pensar, en medio de la emoción, fue: “¡Ay, Dios, gracias!”. Ni siquiera lo veía como una posibilidad, pues para ella, las otras actrices nominadas eran mujeres con un recorrido más amplio y estudios y experiencias que ella no ha tenido. “Estaba muy tranquila, contenta por estar ahí, pero en ningún momento se me pasó por la cabeza que podía ganar”, señaló. “Párese pues”, le dijo Simón, el director de la cinta, en el momento en que pronuncian su nombre “Me temblaban los pies. Fue una bendición”.

En diálogo con Infobae, Torres señala que se tomó cerca de un mes y algunos días para prepararse para su rol en Amparo. “La verdad, fue difícil porque es mi primera película. Yo nunca había actuado. Se hizo porque Simón lo quiso, y se hizo lo que él quiso que mostrara. Me dio la confianza para hacerlo, porque muchas veces yo le decía que no podía y él, y todos, me decía que sí, que tenía talento. Al final, me lo creí y salió bien”.

La película se estrena en salas de cine de todo el país el 28 de abril. Sandra interpreta al personaje principal de esta cinta sobre el amor y la resistencia de muchas madres. Amparo, esta madre encarnada por la antioqueña, hace lo imposible para que no se lleven a su hijo mayor, Elías, a prestar el servicio militar obligatorio, pues ha sido asignado a un batallón en zona de conflicto. La historia detrás del filme tiene origen en las inquietudes de su director. Parte de un recuerdo de su infancia, cuando acompañó a su madre a un batallón del ejército y vio salir a su hermano mayor junto a otros jóvenes, todos en hilera, como robots, para ser montados en camiones que partirían después a un lugar incierto. Esa primera imagen es lo que viene a detonar la tramada de Amparo, y es la historia que le ha permitido a Sandra Melissa Torres descubrirse a sí misma en la actuación.

-¿Cómo empieza a tener sus primeros contactos con el mundo de la actuación? ¿En qué momento se da la posibilidad de hacer parte de esta película?

-Los primeros contactos empiezan en el momento en que Dios me da la oportunidad de estar ahí. Fue algo muy casual. Yo iba para una reunión con mi sobrino. Ese día estaba haciendo mucho frío y a mí me empezó a dar flojera. Como yo también tengo a mi hijo Emiliano, que en ese entonces apenas estaba comenzando a caminar, pues me entraba la duda de si llevarme al niño o quedarme. Al final, decidí ir a la reunión. Por el camino, me encontré a un muchacho que tenía una cámara y se me hizo muy curioso. Me acerqué y le pregunté qué hacía por ahí y él me miró con cara de extraños. Yo le expliqué por qué le estaba preguntando y le dije que es que por ahí hacían varios proyectos para la comunidad y yo quería saber si de pronto él andaba en alguno de esos. No fuera que me lo perdiera por no preguntar. Él me miró y me contó que estaba buscando gente para grabar una película y en ese momento estaba intentando dar con la persona que pudiera interpretar a Amparo, la protagonista de la película. Me quedé pensando y lo que le entendí fue él estaba buscando a su actriz, que se le había perdido. “Yo estoy en una reunión por aquí”, le dije. “De pronto ahí encuentra su actriz, la que se le perdió”. Se puso a reír y me dijo que no se le había perdido nadie. “Yo solo estoy buscando a una actriz natural como usted”, dijo. A mí me dio pena y le dije que si quería podía entrar a la reunión. Él entró y preguntó quién estaba interesada, entre las mujeres que estábamos ahí, y que si querían se podían presentar. En ese momento, yo apenas tenía 28 años, y me dijeron que no servía porque el personaje de Amparo tenía 35 años. Yo insistí y me dejaron presentar, yo quería que me vieran, aunque sea. Me presenté y en ese primer casting no hubo que hacer mucho. A las dos semanas me llamaron a otro y así sucesivamente. Fueron como ocho meses y yo me estaba desanimando porque no me decían si sí o no. La última vez que me llamaron, yo ya toda desanimada, no quería ir. Igual lo hice y ese día me dijeron que me había ganado el papel.

-¿Cuál fue el mayor reto ante la cámara?

-Me daba miedo no poder hacerlo. Esto de la actuación era nuevo para mí y me di cuenta de que Amparo y yo éramos muy diferentes. Ella con su dolor, su tristeza, su lucha. En todo momento está pensando en que su hijo esté bien, en salir de los problemas. Tenía muchas cargas encima. Yo soy mucho más tranquila, más espontánea, más risueña. Fue algo muy difícil darle a cada una, a mí y a ella, su espacio. Simón me decía que necesitaba que Amparo entrara por la puerta y no yo. Al final, entendí que ambas perseguíamos lo mismo, aunque fuéramos distintas.

-¿Qué se siente hacer parte de uno de los eventos cinematográficos más importantes del mundo?

Es algo que yo no me imaginaba lograr. Todo fue pura felicidad, dicha. Yo no me lo creía, y todavía no lo hago. Me siento muy agradecida por todo lo que la película ha conseguido. ¿Quién no quiere hacer parto de algo como esto? Me recuerdo de pequeña viendo la televisión, las novelas, las premiaciones, imaginando lo que se sentiría estar ahí. Esto es algo que yo veía demasiado lejos, pero sucedió.

-¿Cuál es el balance que hace de lo conseguido hasta ahora?

He aprendido demasiado, he viajado. No había salido nunca del país. Lo que me llevo de esto es mucho conocimiento y un montón de experiencias que yo no habría podido vivir nunca. El personaje de Amparo me abrió a nuevas cosas y me ha permitido ver la vida de maneras distintas. Todo lo que ha pasado es maravilloso, y no solo para mí. Amparo no soy solo yo, es todo un grupo de personas que trabajaron para que la película fuera posible.

-¿Seguirá actuando?

Claro que sí. Quiero crecer en esto y seguir actuando en películas. También me gustaría llegar a la televisión.





