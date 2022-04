Desafío ‘The Box’: por violar las normas Ossa es expulsado de la competencia

Beta se quedó con el primer lugar en la competencia de sentencia y bienestar. Tomada de Canal Caracol en vivo

El Box Negro del Desafío 2022 recibió de nuevo a los concursantes del reality para despedir a uno de ellos, sin embargo, el adiós se registró de una forma más dramática que lo usual. En el capitulo emitido este 25 de abril, quien abandonó la competencia no lo hizo después de perder una prueba física, sino que fue expulsado por violar las reglas.

Beta, Gamma y Alpha llegaron al Box Negro para presenciar el Desafío a Muerte de las mujeres, pero Andrea Serna, presentadora del reality, les informó que ninguna de las sentenciadas competiría. Posteriormente, en medio de la incertidumbre reveló que uno de los integrantes de Beta incumplió una de las reglas más importantes después del Desafío de Sentencia y Hambre.

La presentadora mostró un video que era la prueba clara de la acusación. En este se ve a Ossa guardando una proteína, alimento que su equipo no ganó durante la prueba de Sentencia y Hambre.

La presentadora cuestionó a Beta y le recriminó su actuar. Ante esto, Ossa asumió la culpa y Andrea Serna le indicó que debía recibir un castigo por haber escondido la proteína. El precio que pagó el concursante fue alto, pues fue expulsado y se vio obligado a abandonar la competencia inmediatamente.

“Ossa, estás expulsado del Desafío. Debes abandonar la ciudad de las cajas. Las reglas son las reglas”, dijo la presentadora.

Con las pruebas claras y la dureza de Andrea, Ossa procedió a aceptar su culpa y retirarse del Box Negro.

“Es una situación muy compleja el aguantar hambre y estar bajo presión. No tomé las decisiones adecuadas en el momento que debía hacerlo. Me dejé llevar, me dejé tentar. Al ver que no habían sacado ciertos implementos de la casa pensé que era una oportunidad. Me voy triste porque no era la ora en la que quería salir del Desafío, pero las reglas son las reglas. Discúlpenme. Esto no me representa.”, dijo Ossa.

La situación fue tildada como insólita, pues es la segunda vez en los 18 años de la historia del reality que se presenta.

Por su parte, los integrantes de los equipos opinaron sobre sus actos y las consecuencias que tuvo que pagar el concursante. Las opiniones se dividieron entre frustración y satisfacción porque se hizo justicia.

Alpha sostuvo su sorpresa ante la decisión, mientras las mujeres de Gamma, quienes eran las que iban al Desafío a Muerte, agradecieron y señalaron que era una segunda oportunidad para seguir en competencia. Así mismo, los competidores aseguraron que eso demuestra que las reglas son estrictas y están en un reality serio.

Por su parte, Moisés, de Beta, afirmó que lo sucedido cambiará la percepción que tienen los demás sobre el equipo. Aseguró que la expulsión de Ossa los hará ver como los débiles, porque este hecho les arruinó la estrategia de juego.

“Qué vergüenza. Ahora que se pongan a hablar los otros equipos… la estrategia que teníamos. Fue un competidor grandísimo y ahora nos verán como un equipo débil que no puede aguantar hambre”, dijo Moisés.

Al final, y en medio de las opiniones divididas, quienes sacaron provecho del episodio fueron los integrantes de Alpha. En este punto de la competencia se está entregando dinero a los equipos que tengan mejores desempeños por ciclo y en esta oportunidad fueron los competidores identificados con el color morado.

Alpha se llevó los 12 millones de pesos por los que competía contra Beta. Los competidores recibieron la noticia de Gabriela Tafur, otra de las anfitrionas del Desafío ‘The Box’, y junto a ella celebraron.

