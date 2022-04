Burguer Master, los lugares donde podrá disfrutar del reconocido evento gastronómico

Desde este lunes 25 de abril, empezó el Burguer Master, un evento dirigido a los amantes de las hamburguesas. En este se reúnen los mejores restaurantes de hamburguesas durante siete días seguidos. Este año Burger Master 2022 en Colombia llegará a 20 ciudades del país.

Estará en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Santa Marta, Villavicencio, Montería, Cúcuta, Ibagué, Pereira, Manizales, Armenia, Pasto, Popayán, Tunja, Yopal, Valledupar, Quibdó y Neiva.

Es de destacar que, Las hamburguesas tendrán un costo de $14.000 en esta edición. El evento irá hasta el próximo 1 de mayo y se ha venido consolidando en el mundo gastronómico como una de las competencias más grandes del país en cuanto a hamburgueserías y restaurantes, quienes bajan el precio de ese producto, con le fin de que los comensales puedan probar varias y comparar.

El creador del Burger Master Tulio Zuluoaga, conocido como Tulio Recomienda informó que este año busca llegar a nuevas cifras récord con la expansión en más ciudades de Colombia y restaurantes que se involucrarán en este.

Cabe recordar que este evento se realiza desde el 2017 y vendió aproximadamente $3.500 millones en hamburguesas. Además, las personas que participan en este evento suelen usar el hashtag #BurgerMaster y #BurgerMasterCo para compartir fotos en sus redes sociales de las hamburguesas que han podido probar.

La otra finalidad del hashtag es evaluar la que más comentarios positivos y compartidos tiene, eso lo hace un el equipo liderado por Tulio Recomienda. En este se quiere resaltar el arte de las hamburguesas artesanales y los emprendedores ven en esta oportunidad una forma de reactivar tras el impacto del Covid-19.

“¿Cómo votar por tu favoritas ? Paso 1: Ve tomando la foto de cada hamburguesa que pruebes y publícala en tu Instagram, Facebook o Twitter con el #burgermasterco y el nombre de la hamburguesería. De esta manera te irás certificando como jurado. Paso 2 el voto: al final del BURGER Master (del 1 al 15 de Mayo), debes publicar en tu Instagram, Facebook o Twitter un listado con tus 5 favoritas y nuevamente el #burgermasterco. Este será tu voto. Recuerda que tu perfil debe estar público durante el BURGER Master y hasta el 15 de mayo para que podamos contar tus votos”, recalcó Tulio en sus redes.

Y agregó que “Ahora sí… A disfrutar un montón!!! Gracias a todos por hacer este sueño realidad! Juntos lo hemos hecho posible!”.

Ha sido tanto el éxito que de esa idea surgieron otros como Pizza Master o Sushi Master que también han ido creciendo de manera gradual en cada una de sus ediciones en Colombia.

“El restaurante no te ofrecerá la BURGER; por lo tanto, cuando llegues, debes pedirla en la caja o en la mesa: «quiero la BURGER del BURGER Master» para que ellos sepan que has venido por el Master. El BURGER Master tendrá lugar en los restaurantes participantes. Por lo tanto, no incluye domicilios. Las hamburguesas son para consumir en los locales porque queremos que las pruebes fresquitas y en el ambiente en que nacen. Es la idea de la competencia. Recuerda que eres parte del jurado calificador. El restaurante no empacará, no partirá, ni modificará su hamburguesa”, aclaró Tulio Recomienda.