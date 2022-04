Se acaba el tapabocas en recintos cerrados y la exigencia del carné de vacunación, presidente Duque anunció eliminación de medidas de la pandemia en Colombia

REUTERS/Luisa González





En la mañana de este lunes 25 de abril, el presidente colombiano, Iván Duque, anunció la suspensión del uso de tapabocas en el país. Aunque ya era permitido omitir el uso del tapabocas en espacios abiertos, ahora se podrá evitar el uso de esta herramienta en lugares cerrados. Será hasta el primero de mayo que empezará a regir esta medida en zonas del país en el que la vacunación esté sobre el 70%. La emergencia sanitaria, por otra parte, será extendida hasta el próximo 30 de junio, es decir, dos meses más de lo que se había planeado inicialmente, cuando estaba programada para ser anunciada como finalizada el 30 de abril.

“Se elimina el uso del tapabocas en espacios cerrados. Además, se elimina la solicitud del carnet de vacunación en bares, gastrobares, cines, eventos públicos y privados de ingreso masivo. Estas medidas se aplicarán en municipios con el 70% de doble dosis y al menos el 40% de dosis de refuerzo”, indicó el jefe de Estado, este lunes. “Quiero destacar que el programa de vacunación sigue dando resultados exitosos. Ya tenemos al menos 83% de los ciudadanos con al menos una dosis y estamos a pocos días de llegar a 70% del país con la dosis de refuerzo”, añadió en su intervención.

Será el Ministerio de Salud el encargado de publicar un listado en el que se mencionen los municipios que han logrado este avance en la vacunación, lo que le permitirá a las diferentes comunidades saber si pueden adoptar la medida o no. A pesar de la nueva orden presidencial, es de tener en cuenta que seguirá siendo obligatorio el uso de tapabocas en espacios de servicios de salud, hogares geriátricos, transporte público y espacios cerrados de los colegios.

🎥 #EnVivo | Declaración del Presidente @IvanDuque sobre medidas vigentes relacionadas con la Emergencia Sanitaria por el #covid19. https://t.co/yKwivEpaRF — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) April 25, 2022

Así como se dieron instrucciones para el interior del país, el presidente colombiano destacó que los turistas internacionales que lleguen al país deben tener completos sus esquemas de seguridad, en caso de no tenerlo, para poder seguir con su recorrido deberán presentar una prueba negativa de coronavirus que no supere las 72 horas de realización o un test de antígenos que no pase de las 48 horas.

Además de la eliminación de la medida del tapabocas, se omitirá la solicitud del carné de vacunación para entrar a espacios como bares, gastrobares, discotecas, eventos deportivos, cines, bibliotecas y museos. Esto también iniciará a regir el 1 de mayo.

“Todas las medidas de bioseguridad serán derogadas a excepción de las que atañen a los sistemas y servicios de salud. También se derogará la estrategia Prass (Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible) y se consolidará la Vigilancia Colectivo y los seguimientos de carácter local”, dijo el presidente del país que, además, recordó que las decisiones se tomaron luego de reuniones con la World Health Organization (WHO) y con la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS Colombia).

Y es que las cifras de contagios y fallecimientos a causa de la enfermedad que puso en alerta al mundo se han reducido considerablemente. Para el 24 de abril, por ejemplo, se contabilizaron 312 recuperados, 249 nuevos casos y 7 fallecidos. Se realizaron 16.668 pruebas: 6.820 de PCR y 9.848 de antígeno. En total, se registran 5.924.745 de recuperados, 6.091.343 casos, 139.778 fallecidos, 34.371.690 muestras procesadas y 2.898 casos activos.

“Debemos seguir manteniendo las precauciones con respecto a las enfermedades respiratorias. El tapabocas se elimina de espacios cerrados, excepto transporte público, servicios de salud, hogares geriátricos”, destacó el ministro de salud, Fernando Ruiz, en una entrevista, esta mañana, con Caracol Radio.





Seguir leyendo: