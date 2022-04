Por falta de agua potable, se adelantan protestas en colegio del sur de Bogotá

Se debería a un daño en la tubería del colegio, a la cual se le ha hecho arreglos parciales, pero no un arreglo definitivo, por lo que el problema persiste.

Por medio de un plantón pacífico, padres de familia, profesores y estudiantes del colegio María Mercedes Carranza, en el sur de Bogotá, protestaron ante la falta de suministro de agua potable en la institución.

Ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, pidieron a las autoridades del Distrito solucionar la problemática que está afectando la salud de los estudiantes.

Se debería a un daño en la tubería del colegio, a la cual se le ha hecho arreglos parciales, pero no un arreglo definitivo, por lo que el problema persiste; problema que se viene presentando hace más de 15 años, de acuerdo con miembros de la comunidad educativa.

“Viene desde hace mucho tiempo, no tenemos agua potable para las necesidades de los niños acá en el colegio, el daño es una tubería, pero arreglan una parte y se daña después otra, ¿por qué después de 2 años de pandemia la Secretaría de Educación no hace un arreglo definitivo? Es terrible, mi hija cinco años y dizque sacando agua con un balde para la cisterna”, señaló una madre de familia.

Los estudiantes han reportado que los baños están sucios y llenos de heces y, además, que no pueden lavarse las manos hasta salir de la institución.

La Secretaría de Educación respondió al plantón pacífico de la comunidad educativa, señalando que la situación ya está siendo atendida y que se están realizando obras para arreglar la tubería y la emergencia en sistemas hidráulicos del colegio.

Estudiante de un colegio de Cúcuta se habría lanzado desde un puente peatonal

Los estudiantes del Instituto Técnico Mercedes Ábrego de la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander) y las personas que transitaban por la zona escolar, vivieron minutos de angustia en la tarde de este miércoles 20 de abril, luego de que una joven de 15 años, presuntamente, se hubiera lanzado desde un puente peatonal ubicado en la avenida Los Libertadores.

Los hechos ocurrieron sobre las 12:40 del mediodía cuando los estudiantes de la institución educativa se disponían a abandonar las instalaciones, tras finalizar su jornada académica. Según las primeras versiones, la joven, que se encuentra cursando décimo grado, subió al puente y soltó su bolso para luego lanzarse al vacío.

La menor, que fue identificada como Nicolle Patiño, sufrió graves heridas en su cabeza tras la caída, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Universitario Erasmo Meoz. “Está grave; se veía mal, pero no era conveniente moverla”, aseguró uno de los testigos de los hechos a la revista Semana.

Luego del lamentable suceso, comenzó a rodar entre la comunidad una segunda hipótesis de la caída de la joven. De acuerdo con un audio que circula en redes sociales, donde presuntamente habla la madre de un estudiante de ese colegio, la menor de 15 años no se habría intentado suicidar, sino que se habría caído del puente en medio de un juego con sus compañeros.

“La niña no se suicidó, la niña es compañerita de mi hijo en el colegio y sufrió fue un accidente, iba con unos compañeritos jugando en el puente y sin querer la niña la lanzaron, o sea tal vez la empujaron, no sé, esos juegos bruscos de los niños, pero no fue suicidio”, se escucha decir a la mujer en la grabación.

