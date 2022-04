Una mujer de 27 años saltó del puente La Vida ubicado en la variante Ibagué Cajamarca

El suicidio que ocurrió en el puente metálico de La Vida, sucedió en medio de clamores y suplicas para que la mujer de 27 años no saltara. Organismos de socorro tanto como de control y seguridad se acercaron a persuadir a la joven pero sus esfuerzos fueron en vano. Foto: Archivo Particular.

Un lamentable hecho ocurrió el día de ayer miércoles 20 de abril, donde una mujer de 27 años que han identificado como Marcela Calderón, saltó al vacío de un puente ubicado en la variante Ibagué Cajamarca, dicho saltó terminó con su vida.

El suicidio que ocurrió en el puente metálico de La Vida, sucedió en medio de clamores y suplicas para que la mujer de 27 años no saltara. Organismos de socorro tanto como de control y seguridad se acercaron a persuadir a la joven pero sus esfuerzos fueron en vano.

Mujer salta de un puente en Ibagué

Jorge Cárdenas, un testigo del lamentable hecho le comentó a RCN Radio: “Yo le dije que yo también en mi adolescencia traté de hacer lo mismo, pero recapacité. Me le fui acercando y le dije que no lo hiciera (…) la gente comenzó a hablarle, pero ella estaba tan decidida que dijo que no se acercaran, y de un momento a otro decidió lanzarse”.

Marcela Calderón, quien según indicó las autoridades era oriunda del municipio del Guamo en Tolima, sería madre de un niño de niño de diez años según indicaron las versiones de los testigos. “Me dijo que se llamaba Marcela, que venía del Guamo y que tiene un hijo de diez años. Dijo que tenía problemas, pero yo le pregunté para darle ayuda y dijo que no, no quiso decir más. Ella habló con la Policía, con los bomberos, pero pasó”, mencionó Jorge Cárdenas.

El suicidio de Marcela, ocurrió donde el año pasado saltó una mujer de 28 años de edad junto con su hijo de brazos. El hecho abría ocurrido por presuntas dificultades económicas que habrían llevado a a la madre junto a su hijo a saltar al abismo del puente La Variante, paradójicamente nombrado el puente de ‘La vida’.

Uno de los hechos a resaltar en estas lamentables historias es que no han sido las únicas en eclipsar sus vidas en esta estructura, inclusive una de las familiares de Alejandra Suárez señaló la necesidad de prevenir este tipo de actos en el puente de ‘La vida’.

“Cuantas personas más tendrán que morir para que el Gobierno atienda la problemática que presenta este puente y tomen medidas. Hay un historial muy grande de estos casos, cómo es posible que aún no le hayan hecho una infraestructura segura y ese puente tenga solo cinco barandas que le dan en el pecho a la gente, solo hay un aviso que dice “Dios te ama” , ese letrero que va a prevenir y evitar que una persona se tire desde ahí”.

Según la Encuesta Nacional de Salud Mental, la tentativa de suicidio y el suicidio en menores de edad son la consecuencia más grave de la depresión. Otros de los desencadenantes pueden ser peleas con los padres, el suicidio de terceros, la discriminación por identidad de género, entre otros. En cuanto a los adultos, dentro de los factores más frecuentes se encuentran: ser mayores de 45 años, la impulsividad, la viudez, vivir solo, estar desempleado, jubilado, los antecedentes familiares de suicidio y tener armas de fuego en casa.

A pesar de que en 2020 se redujeron las tasas de suicidio en el país (2.142 entre enero y noviembre), las hipótesis del Instituto Nacional de Salud apuntan a que esto se logró debido a un menor acceso a medios letales, más control social, mayor acceso a otros “mecanismos de regulación emocional” como las sustancias psicoactivas o a que los servicios de urgencias hayan notificado con menor frecuencia.

