Francia Márquez cumple con los requisitos para recibir el Ingreso Solidario, confirmó la directora del Departamento Nacional de Planeación

A la controversia por los subsidios de Ingreso Solidario que recibió la candidata vicepresidencial Francia Márquez se sumaron las declaraciones de la directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), que aseguró, en las últimas horas, que la abogada y lideresa social sí cumplía con los parámetros para recibir dichas ayudas gubernamentales.

En diálogo con la emisora RCN Radio, Alejandra Borrero, jefa del DNP, dio a conocer que en 2020, cuando el Gobierno nacional comenzó a buscar las familias más necesitadas para entregarles el dinero, identificaron que el núcleo familiar de la hoy fórmula a la Presidencia de Gustavo Petro estaba en el Sisbén tres y por eso era apta para recibir el dinero.

“En el momento cuando se hizo la encuesta Sisbén a Francia y a su familia, ella cumplía de las condiciones para poder estar en Sisbén III”, expresó Borrero, quien le recordó a los colombianos que si son beneficiarios a ayudas del Gobierno están en la obligación de informarle al Estado si cambian de condiciones económicas.

“Cuando una persona cambia de condición, es decir, cuando adquiere trabajo, cuando cambia su situación de pobreza, esa persona tiene que anunciar que su situación cambió, en ese sentido, se evalúa si queda o no dentro del programa”, expresó la funcionaria.

Eso sí, volvió a asegurar que la lideresa social cumplía con todos los requerimientos establecidos por el gobierno de Iván Duque para entregarle la plata que ayudó a las familias más pobres en el marco de la pandemia de covid-19.

Las aclaraciones de la directora del DNP estarían vinculadas a lo que reveló la emisora La FM de que Francia Márquez, aún siendo beneficiaria del Ingreso Solidario, era propietaria de dos apartamentos en Cali, cuyos precios fueron de 75 millones de pesos cada uno.

Según el medio, el registro al Sisbén de la dirigente del movimiento Soy porque somos no se dio en su ciudad de residencia, sino en otra región del país, lo que le habría permitido ser beneficiaria a esa ayuda estatal, aun cuando, supuestamente, no la necesitaba.

De acuerdo con la emisora, los apartamentos de Márquez tienen piscina, parqueadero y habría omitido que era propietaria de dichos inmuebles; es de recordar que el Sisbén también podría desistir de entregar subsidios a quienes tengan propiedades e ingresos mensuales que les permitan subsistir.

A la polémica, la candidata ha dicho en repetidas oportunidades que sí era merecedora del subsidio debido a las condiciones de pobreza que enfrenta. “Lo merezco como cualquier colombiano, porque no he sido una mujer rica y nunca lo he dicho. He sido una mujer empobrecida, que sola ha sacado mis hijos adelante como muchas mujeres cabeza de familia. He trabajado en las minas para sacar a mis hijos adelante, hoy estoy aquí como candidata”, señaló la aspirante a suceder a Marta Lucía Ramírez durante una en entrevista con la emisora Blu Radio.

Además, Francia indicó que tardó diez años para terminar su estudio: “Yo para estudiar en la universidad aguanté hambre, me demoré un poco de tiempo porque me tocaba pagar un semestre y parar otro para ahorrar y juntar. Me demoré diez años para terminar”.

Según Márquez, en 2019 recibió el subsidio del programa cuando se encontraba desempleada y las razones de la entrega al año siguiente porque ella no lo solicitó.

“Eso tienen que preguntárselo al Gobierno de Iván Duque, por qué a mí me calificaron según mi Sisbén para recibir el subsidio de Ingreso Solidario. En la pandemia yo no solicité el subsidio. Es más, yo nunca fui a hacer fila para recibirlo, eso me lo consignaban a mi cuenta”, explicó la candidata vicepresidencial.

De igual manera, Francia contó que: “Una vez miré que tenía $400.000 en mi cuenta, yo pensé que me habían pagado por algunas de las labores que había realizado, cuando después me llegó un mensaje del Banco Agrario diciendo que me habían hecho una consignación de $160.000 y no lo solicité. En 2019 yo no tenía salario, me fui a mi casa y como muchos colombianos estaba desempleada”, añadió.

